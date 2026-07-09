גרמניה רשמה עד כה השנה כ-5,120 מקרי מוות הקשורים לחום קיצוני. כך מסר היום (חמישי) המכון הגרמני לבריאות הציבור, רוברט קוך. לפי הנתונים, מרבית מקרי המוות התרחשו בסוף יוני, כאשר הטמפרטורות השבועיות עברו בהרבה את הממוצע.

כ-4,270 מההרוגים היו בני 75 ומעלה, כאשר מספר הנשים שמתו היה גבוה יותר בעיקר משום שהן מהוות חלק גדול יותר מאוכלוסיית הקשישים מאוד.

הלחץ על ממשלת גרמניה גבר בעקבות המשבר. קתרינה דרוגה, מנהיגת מפלגת הירוקים, אמרה בדיון בפרלמנט כי בסוף השבוע של גל החום, 27–28 ביוני, מתו בעיר קלן שבמערב המדינה 120 בני אדם - פי ארבעה מהמספר הרגיל. היא האשימה את הקנצלר פרידריך מרץ בכך שטרם הגיב לגל החום, וטענה כי ממשלתו מחלישה את חוקי הגנת האקלים.

הנתונים מצטרפים לתמונה מדאיגה ברחבי אירופה, לאחר ששירות שינויי האקלים קופרניקוס של האיחוד האירופי דיווח כי מערב אירופה חוותה את חודש יוני החם ביותר שנמדד אי פעם.

במהלך גל החום שפקד את אירופה בין 20 ל-28 ביוני דווח על יותר מ-4,700 מקרי מוות עודפים בצרפת, בלגיה, ספרד והולנד. בגרמניה, השנים הקשות ביותר בעשור האחרון היו 2018 ו-2019, שבהן נרשמו כ-8,400 וכ-6,900 מקרי מוות הקשורים לחום בהתאמה.