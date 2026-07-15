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המלחמה מהעתיד

בלתי ייאמן: רחפן זול ב-1,000 דולר חיסל מסוק קרב רוסי 

מהפכה בשדה הקרב: רחפן FPV קטנטן הצליח להכניע את "צייד הלילה" הרוסי בדו-קרב אווירי חסר תקדים מעל שמי בלגורוד (חדשות בעולם)

מסוק קרב רוסי מתקדם מדגם Mi-28

כוחות המערכות הבלתי מאוישות של אוקראינה רשמו הבוקר הישג טכנולוגי ומבצעי מדהים. מפעילים מיחידת "רארוג" הצליחו ליירט ולהפיל מסוק קרב רוסי מתקדם מדגם Mi-28, באמצעות רחפן FPV קטן הנשלט מרחוק.

התקיפה המדויקת התרחשה סמוך לשעה 10:00 בבוקר באזור הכפר ויאזובויה שבמחוז בלגורוד, סמוך לגבול האוקראיני.

רוברט ברובדי, מפקד כוחות המערכות הבלתי מאוישות הידוע בכינוי "מדיאר", פרסם את התיעוד של רגעיו האחרונים של המסוק ותיאר את ההתרסקות: "האף ראשון לתוך האדמה". הרחפן כוון במומחיות ישירות לזנב המסוק, נקודת תורפה קריטית שגרמה לאובדן שליטה מיידי של כלי הטיס.

רגע הפלת המסוק ע"י רחפן
רגע הפלת המסוק ע"י רחפן| צילום: צילום: רשתות חברתיות

ה-Mi-28, המכונה בנאט"ו "Havoc" ובידי הטייסים הרוסים "צייד הלילה", הוא מכונת מלחמה משוריינת שנועדה להשמיד טנקים ולעמוד בפני אש מקלעים כבדה. אולם, מתברר שהשריון המסיבי שלו לא נבנה כדי להתמודד עם רחפן קטן וזול שפוגע בדיוק כירורגי בנקודות תורפה חשופות.

הפער הכלכלי בקרב הזה פשוט בלתי נתפס: בעוד שמחירו של מסוק Mi-28 מוערך ב-16 עד 18 מיליון דולר, הרחפן שהפיל אותו עולה שבריר מהסכום. לפי נתוני פרויקט המודיעין Oryx, לפחות 20 מסוקים מדגם זה כבר הושמדו או ניזוקו מאז תחילת המלחמה, מה שמוכיח שוב שבעידן המלחמה המודרנית גם הכלים היקרים ביותר פגיעים מאי פעם.

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