מערכת הביטחון הישראלית החליטה להפסיק לחלוטין את הרכש הביטחוני מצרפת ולצמצם את שיתופי הפעולה עם פריז לרמה אפסית, בעקבות תקרית חמורה שהתרחשה לאחרונה.

גורמים בירושלים הבהירו כי ההחלטה התקבלה בעקבות חשיפת האיסור שהטיל הנשיא עמנואל מקרון על מעבר מטוסים אמריקניים הנושאים ציוד צבאי לישראל במרחב האווירי הצרפתי.

​כחלק מהמהלך, משלחת הרכש של משרד הביטחון בפריז, המונה כ-30 עובדים, צפויה לשוב לישראל בקרוב. "העברנו להם את המסר שסיימנו איתם את האירוע", מסר גורם ישראלי שהגדיר את המדיניות הצרפתית כנובעת מלחצים פנימיים כבדים.

הגורם הוסיף: "ננתק איתם את הקשרים הרלוונטיים, נצמצם שיתופי פעולה לאפס. שוקלים גם לעצור את כל העסקאות הביטחוניות שלנו איתם", לפי ציטוטים ב'ynet'.

​נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, אישר את הפרטים ברשת החברתית שלו ותקף בחריפות את הממשל הצרפתי. "מדינת צרפת לא אפשרה למטוסים שהיו בדרכם לישראל, עמוסים בציוד צבאי, לטוס מעל שטח צרפת", כתב טראמפ והוסיף אזהרה מפורשת לפיה "ארצות הברית תזכור זאת!!!".

​הדיווחים על הצעד הצרפתי אושרו על ידי מקורות בינלאומיים, המצביעים על החרפה בביקורת של פריז נגד פעילות צה"ל בלבנון.

בישראל ציינו כי למרות החסימה נמצאו נתיבים חלופיים לאספקה. "צרפת לא אפשרה למטוס אמריקני להעביר חימושים לישראל", ציין הגורם הישראלי, אך הבהיר כי "יש נתיב חלופי. אולי זה טיפה יותר ארוך, אבל בסוף זה מגיע לפה".

​המשבר עם צרפת מצטרף למגמה רחבה יותר של הגבלות מצד מדינות אירופיות. לאחרונה הטילו בריטניה וספרד מגבלות על שימוש בבסיסיהן, והבוקר נודע כי גם איטליה אסרה על צבא ארה"ב להשתמש בבסיס סיגונלה בסיציליה לצרכי המלחמה. טראמפ הביע זעם על מדינות אלו שסירבו לסייע במערכה נגד איראן ובפתיחת מצר הורמוז שנסגר על ידי טהרן.

​בפוסט נוסף פנה טראמפ למדינות אירופה ואמר: "תצטרכו להתחיל ללמוד איך להילחם עבור עצמכן, ארה"ב לא תהיה שם כדי לעזור לכן יותר, בדיוק כפי שאתם לא הייתם שם בשבילנו". הוא הציע למדינות החוששות ממחסור בדלק לרכוש אנרגיה מארה"ב או לפעול באופן עצמאי במפרץ הפרסי.

​במקביל לניתוק הקשרים, משרד הביטחון האיץ את התוכנית לעצמאות ביטחונית בהובלת השר ישראל כ"ץ והמנכ"ל אמיר ברעם. התוכנית כוללת השקעת מיליארדי שקלים בייצור מקומי של אמצעי לחימה כדי לצמצם את התלות ברכיבים זרים, במיוחד על רקע האמברגו הצרפתי שהוטל עוד במהלך המלחמה בעזה.

ההחלטה מתקבלת בעקבות מהלך חדש שיוזם ראש הממשלה נתניהו, במסגרתו ישראל תגיע לעצמאות מלאה בתחום הנשק ללא תלות כלל בסיוע האמריקני.