באיראן מאיימים: "נגיב במהירות ובעוצמה מכרעת על כל תקיפה"

הגנרל האיראני עבד אל-רחים מוסאווי עבדאללהי, מפקד היחידה האיראנית "ח'אתם אל-אנביא", שיגר הלילה (בין שני לשלישי) אזהרה חריפה לעבר נשיא ארה"ב דונלד טראמפ ומדינת ישראל. על פי דבריו, איראן "ערוכה וחזקה מתמיד" ומוכנה להגיב בעוצמה לכל תקיפה אמריקנית או ישראלית.
המפקד הבכיר הבהיר כי "טהרן תגיב לכל מתקפה מחודשת במהירות, בנחישות ובעוצמה מכרעת". עוד הוסיף כי "כל תגובה עתידית תהיה חזקה יותר מאשר במהלך 'מלחמת הרמדאן שנכפתה' על איראן" - התייחסות למתקפות קודמות שביצעה הרפובליקה האסלאמית.
לעג לטראמפ: "הציב דדליין וביטל בעצמו"
בתוך כך, הבכיר האיראני מוחסן רזאי לעג לנשיא טראמפ בעקבות הודעתו על ביטול תקיפה מתוכננת באיראן. "הוא הציב דדליין למתקפה צבאית ואז ביטל אותו בעצמו! הכל עם תקוות שווא שהעם האיראני והשלטון ייכנעו!", מסר רזאי בלעג.
הבכיר האיראני המשיך והוסיף: "אגרוף הברזל של הכוחות המזוינים החזקים שלנו ושל האומה האיראנית הגדולה יכריע אותם להודות בתבוסה ולהיכנע". דבריו מגיעים על רקע אזהרות חוזרות ונשנות של טראמפ כלפי המשטר בטהרן.
הרקע: ביטול התקיפה האמריקנית
כזכור, נשיא ארה"ב דונלד טראמפ חשף ברשת החברתית שבבעלותו כי תכנן לתקוף באיראן, אך דחה את התוכניות לבקשת מדינות המפרץ - קטאר, ערב הסעודית ואיחוד האמירויות. הנשיא האמריקני הבהיר כי "בהתבסס על כבודי למנהיגים שהוזכרו לעיל, הוריתי למזכיר המלחמה ולצבא ארצות הברית שלא לבצע את המתקפה המתוכננת".
עם זאת, טראמפ הדגיש כי הורה לכוחות האמריקניים "להיות מוכנים לפתוח במתקפה מלאה ורחבת היקף על איראן, בהתראה של רגע, במקרה שלא תושג עסקה מקובלת". ההחלטה על הדחייה התקבלה בעקבות משא ומתן רציני המתקיים בימים אלה בין הצדדים.
סוכנות הידיעות האיראנית תסנים הגיבה אמש בחריפות להודעת טראמפ, וטענה כי "טראמפ שוב הטיל את האשמה על אחרים על נסיגתו מהטענות שלו". על פי הסוכנות הממשלתית, "טראמפ, לאחר כישלון במלחמה נגד איראן, מקווה להשיג ויתורים באמצעות לחצים ואיומים פוליטיים וצבאיים".
הסוכנות האיראנית המשיכה והאשימה: "טראמפ מצד אחד חושב שבלחץ ואיום הוא יכול להשיג ויתורים ואין לו ברירה אחרת - אך האיומים שלו פועלים נגדו ומגבירים את הלחץ על ארה"ב. איראן מוכנה למכות קשות יותר נגדו ונגד בעלות בריתו, במיוחד המשטר הציוני".
