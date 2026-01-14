מיליארדי אירו: הרכש הצרפתי שמשנה את אירופה

שיגור פטריוט נגד רחפנים ( צילום: חיל האויאר של גרמניה | חשבון רשמי )

במסגרת היערכות אסטרטגית מחודשת לאיומים ביבשת, צרפת מגבשת תוכנית הצטיידות רחבת היקף בחימוש מתקדם כחלק מתקציב הביטחון לשנת 2026.

המהלך הצרפתי נועד לגשר על פער כפול: מילוי המחסנים הלאומיים שהתרוקנו בעקבות הסיוע המאסיבי לקייב, והבטחת המשכיות האספקה המבצעית לצבא אוקראינה. בפריז מבינים כעת כי בעידן של עימותים בעצימות גבוהה, מלאי הטילים הנוכחי אינו מספק את ההרתעה הנדרשת. המערך המתגבש מתמקד בשתי יכולות קריטיות: הגנה אווירית רב-שכבתית ותקיפה מדויקת בטווחים ארוכים. על פי התוכנית, התעשיות הביטחוניות יגבירו את קצב הייצור של מערכות היירוט ממשפחת ה-Aster, בדגש על דגם ה-30 המסוגל לנטרל איומים ממרחק של 120 קילומטרים. חלק מהטילים הללו יועברו ישירות למערכי ההגנה האווירית באוקראינה כדי להתמודד עם מטחי הטילים והכטב"מים. במקביל, צרפת מהמרת על הגדלת מלאי טילי השיוט החמקניים מסוג SCALP-EG. מדובר בנשק אסטרטגי המיועד להשמדת מטרות איכות בעומק שטח האויב, המצויד במערכות ניווט משולבות וראש קרב דו-שלבי לחדירת בונקרים ומבנים מבוצרים. המהלך מחייב את ענקיות הטכנולוגיה הצבאיות באירופה לעבור למודל של "כלכלת מלחמה" כדי לעמוד בלוחות הזמנים הדחוקים.

פעילות ארטילרית צבא צרפת ( צילום: חשבון רשמי של הצבא הצרפתי )

טבלת השוואה לנתוני החימוש ( צילום: ב"מ )

הזווית האסטרטגית: מרוץ נגד השעון בייצור הביטחוני

ההחלטה הצרפתית אינה רק עניין של רכש, אלא שינוי תפיסה תעשייתי. גנרל בלנג'ר הדגיש כי אירופה עוברת מניהול "מלאי לשעת חירום" לניהול "מלאי למלחמה מתמשכת". המשמעות היא לחץ אדיר על חברות כמו MBDA ותאלס לקצר את זמני האספקה של טילי ה-Aster מ-42 חודשים לפחות מ-24 חודשים.

ההשלכות על הזירה האוקראינית

אספקת טילי ה-SCALP וטילי ה-Aster משנה את כללי המשחק בשטח. בעוד שטילי ה-Aster 30 מספקים הגנה קריטית מפני טילים בליסטיים רוסיים מעל קייב, טילי ה-SCALP מאפשרים לאוקראינה לפגוע במפקדות ובמחסני תחמושת עמוק מאחורי קווי האויב, מה שמאלץ את הרוסים להרחיק את לוגיסטיקת האספקה שלהם מהחזית.