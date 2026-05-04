חריג ותקדימי: הקנצלר וצמרת השלטון הגרמני הגיעו לבית חב״ד

מוקיעים את האנטישמיות: בקמפוס היהודי של חב"ד בברלין התקיים הבוקר (שני) ביקור יוצא דופן של צמרת השלטון הגרמני. הקנצלר פרידריך מרץ, לצד נשיאת הבונדסטאג יוליה קלוקנר, שרים, מושלי מחוזות וגורמי ממשל בכירים נוספים, הגיעו לבית הכנסת ולמרכז הקהילתי והתקבלו על ידי רב העיר, הרב יהודה טייכטל.

הביקור ההיסטורי מגיע על רקע עלייה משמעותית באירועים אנטישמיים ברחבי גרמניה. עשרות אירועים של ונדליזם, גרפיטי, איומים ועלבונות נגד יהודים ומוסדות יהודיים דווחו בחודשים האחרונים, והקהילה היהודית הביעה דאגה גוברת לביטחונה. הביקור מלווה על ידי אנשי אבטחה רבים ועשרות נציגים מכלי התקשורת בגרמניה. הוא נפתח בביקור במוסדות הקהילה, לה אגפי חינוך לכלל הגילאים והמשיך בסיור מיוחד בבית הכנסת הגדול, שם נשא הקנצלר נאום תמיכה נלהב בקהילה וגינה כל מעשה של אנטישמיות. בעיצומו של הביקור, אמר הקנצלר: "יש עתיד לחיים יהודים בגרמניה וזה ההוכחה שאנחנו כאן לתמוך ולתת מסר חזק. אנחנו עומדים חזק לצד הקהילות היהודיות בגרמניה וזה חלק מהמדינה שלנו וחלק מהדומקרטייה שלנו ואנחנו מגנים עליהם".

- צילום: הקהילה היהודית בברלין | צילום: צילום: הקהילה היהודית בברלין

"אנחנו רואים בביקור זה מסר ברור של תמיכה מצד השלטון", מסר הרב טייכטל, "לאורך כל הדרך, הקנצלר שב ומגנה אנטישמיות ותומך בחיים היהודיים הפורחים כאן. הביקור הבוקר ממחיש זאת יותר מהכל".

מדובר באחד הביקורים הבכירים ביותר של מנהיגים גרמנים במוסד יהודי בשנים האחרונות. גורמים בקהילה תיארו את האירוע כ"רגע משמעותי" שמבטא מחויבות של גרמניה להגן על חיי יהודים ועל חופש החיים היהודיים במדינה.

הקנצלר וצוות השלטון פגשו גם תלמידים הלומדים במוסדות החינוך של חב"ד בעיר ונחשפו מקרוב לפריחה הגדולה של החיים היהודיים, למרות גל האנטישמיות.