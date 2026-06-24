שובו של האפרטהייד? בריכת שחייה אחת עוררה סערה בגרמניה

בריכת הרחצה באגם היידבד שבעיר האלה בגרמניה עוררה סערה לאחר שהנהלת המקום החליטה למנוע כניסה ממבקרים שאינם שולטים ברמה מספקת בשפה הגרמנית. מנהל האתר, מתיאס נובל, הסביר כי ההחלטה התקבלה מטעמי בטיחות בלבד ולא מתוך רצון להפלות מבקרים.

לדבריו, "אנחנו צריכים להיות בטוחים שהמבקרים מבינים את כללי הרחצה ולהבטיח את בטיחות האורחים שלנו". הוא ציין כי כל מקרה נבחן בנפרד בכניסה וכי השיקול המרכזי הוא היכולת להבין הוראות בטיחות.

ההחלטה התקבלה לאחר תקרית שבה נובל, המשמש גם כמציל מוסמך, חילץ פעוט ממים עמוקים.

האגם מגיע לעומק של עד 13 מטרים. לדברי נובל, בימים חמים עם עומס מבקרים גדול השלטים במקום אינם מספיקים כדי להבטיח התנהגות בטוחה.

נובל הוסיף כי "מצילים חייבים להיות מסוגלים לתקשר ישירות עם המתרחצים במקרה חירום". לדבריו, כאשר קבוצה שלמה מגיעה ללא אדם אחד שמסוגל לתקשר בגרמנית, לצוות יש "חששות כבדים" לאפשר את כניסתה. מאז כניסת הנוהל לתוקף כבר סורבו מספר מבקרים בכניסה למתחם.