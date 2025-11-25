הטבעת והמוצא המאושר ( מתוך החשבון הרשמי של בית המכירות Hanson Auctioneers )

גלאי מתכות אנונימי בשם אנדרו רוז גילה במהלך חפירות טבעת זהב שנמצאה בעומק של כשישה אינצ’ים בקרבת בושווד, במחוז וורוויקשייר שבאנגליה. הטבעת נושאת חריטה פנימית שעליה כתוב "Your Frende in Deede" (בתרגום חופשי - ידידך בהחלט), הודעה שמקשרת בין מסר של נאמנות לפעולה.

הטבעת, המיוחסת למאה ה‑16, עשויה להיות קשורה ל'מזימת אבק השריפה' משנת 1605, הכינוי לניסיון של קתולים אנגלים לפוצץ את בתי הפרלמנט באנגליה ולהרוג את המלך ג'יימס הראשון. תוכנית זו נחשפה על ידי חצר המלוכה, וגאי פוקס, מומחה לחומרי נפץ שלקח חלק במזימה, נתפס מתחבא בין 36 חבילות אבק שרפה ב‑5 בנובמבר, מה שהוביל לכישלון הקשר.

תרשים של הקושרים ( צילום: נחלת הכלל מתוך ויקיפדיה )

הטבעת נמצאה בסמוך ל‑Bushwood Hall, מקום הולדתו של רוברט קייטסבי, האחראי המרכזי על התוכנית. ההיכל שימש גם כמקום מסתור ואחסון נשק לקושרי הקשר. מומחים מציינים כי הטבעת עם החריטה המסתורית עשויה בהחלט להיות שייכת לאחד הקושרים.

רוז ציין כי ההיכל בו אותרה הטבעת נגיש רק דרך שביל צר, ולכן סביר להניח שהטבעת, שנמצאה רק כמה מטרים מהתעלה, הייתה שייכת למישהו מהדיירים במקום. החריטה "in deede" מרמזת על כך שמי שהעניק את הטבעת היה מוכן להוכיח את נאמנותו במעשים ולא רק במילים.

לפי בית המכירות Hanson Auctioneers, הטבעת צפויה להימכר בסכום של עד 12,000 פאונד (כ‑50,000 שקל) במכירה פומבית שתתקיים ב‑27 בנובמבר.