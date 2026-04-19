כיכר השבת
עימות פוליטי בארה"ב

האריס תוקפת: "טראמפ נגרר אחרי נתניהו למלחמה שאמריקה לא רוצה"

סגנית הנשיא לשעבר תקפה בנאום במישיגן: "טראמפ נכנס למלחמה שהעם האמריקני לא רוצה" • טראמפ השיב בציוץ: "ישראל בעלת ברית אמיתית - אמיצים ונאמנים" | העימות המתחדד (בעולם)

קמלה האריס (צילום: shutterstock)

סגנית הנשיא לשעבר, קמלה האריס, יצאה הלילה (בין שבת לראשון, שעון ישראל) למתקפה חריפה נגד הנשיא דונלד טראמפ, תוך שהיא מאשימה אותו בכך שהוא "נגרר למלחמה בידי ראש הממשלה ".

האריס, שנשאה נאום בפני פורום נשים דמוקרטיות במישיגן, טענה כי הוביל את ארצות הברית למלחמה שהעם האמריקני אינו מעוניין בה.

"טראמפ נכנס למלחמה. נגרר אליה בידי ביבי נתניהו, שיהיה ברור", הצהירה בנאומה. "נכנס למלחמה שהעם האמריקני לא רוצה, שמעמידה בסיכון חיילים אמריקנים. אחת ההשלכות הרבות שלה היא הזינוק במחירי הדלק, כך שבממוצע אמריקנים משלמים לפחות 15 דולר יותר כדי למלא את מיכל הדלק שלהם, והסולר יקר ב-50%".

האריס המשיכה והאשימה את טראמפ בכוונה להשתמש בכוח הצבאי האמריקני נגד מתנגדיו. "טראמפ מעוניין להשתמש בכוחו של הצבא האמריקני נגד כל מי שיבחר", טענה סגנית הנשיא לשעבר, תוך שהיא מוסיפה כי "טראמפ אפילו לא מעמיד פנים, ולמעשה מזלזל בחשיבות השמירה על כללים ונורמות בין-לאומיות כמו ריבונות ושלמות טריטוריאלית".

במקביל, פרסם הנשיא טראמפ הלילה ציוץ חריג ברשת החברתית שלו Truth, בו הוא משבח את ישראל ומגדיר אותה כ"בעלת ברית גדולה של ארצות הברית". "בין אם אנשים אוהבים את ישראל ובין אם לא, הם הוכיחו את עצמם כבעלי ברית גדולים של ארצות הברית של אמריקה", כתב טראמפ.

הנשיא המשיך ופירט: "הם אמיצים, נועזים, נאמנים וחכמים, ובניגוד לאחרים שחשפו את צבעם האמיתי ברגע של סכסוך ולחץ, ישראל נלחמת חזק ויודעת איך לנצח". ההצהרה נתפסת כמסר ברור לתומכי ישראל בארצות הברית, תוך ניגוד מובהק לעמדתה של האריס.

