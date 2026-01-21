כיכר השבת
תיעוד מהרי יוטה: כלי טיס מאבד שליטה וצונח אל תוך היער

תיעוד דרמטי חושף את הרגעים בהם מסוק מאבד יציבות, מסתחרר בפראות וצונח אל תוך אזור מיוער בהרי יואינטה (חדשות בעולם)

המסוק מאבד שליטה (צילום: רשתות חברתיות)

ביום ראשון סמוך לשעה 15:10 בצהריים, באזור מחנה "וולף קריק" שבמחוז וואסאץ', יוטה. מסוק מדגם Bell 206L-1 LongRanger II איבד את השליטה באוויר מעל אזור מיוער וקשה לגישה בסמוך לכביש המדינתי 35. בסרטון שהופץ מהאירוע, נראה כלי הטיס כשהוא מתחיל להסתחרר סביב עצמו ללא שליטה, לפני שהוא צונח במהירות אל הקרקע ומתרסק בין העצים.

וס בלזארד, ששהה עם משפחתו בקמפינג במרחק של מטרים ספורים בלבד ממקום הנפילה, תיאר את רגעי האימה: "ראינו אותו נופל ונסוגנו לאחור בפחד". בלזארד סיפר כי לאחר שראה את עוצמת ההרס והשברים, הוא התקשה להאמין שמישהו יוכל לשרוד את התופת. הוא אף עצר את בנו מלרוץ לעבר השברים מחשש למראות שימצא שם, אך להפתעתו גילה כי הנוסעים בהכרה.

צוותי חירום ממספר סוכנויות הוזעקו לזירה ומצאו ארבעה נוסעים ששרדו את ההתרסקות. אחד הנוסעים, שסבל מפציעת ראש קשה, פונה במסוק רפואי לבית החולים, בעוד שלושת הנוסעים האחרים נבדקו באתרם ומצבם הוגדר יציב.

רשויות החוק ומומחי תעופה פתחו בחקירה כדי להבין מהם הגורמים המכניים או הסביבתיים שהובילו לאובדן השליטה הקטלני. בעוד החקירה נמשכת, הישרדותם של כל הארבעה מפתיעה את הרשויות, שהדגישו את חשיבותם של נוהלי בטיחות תעופתיים מודרניים ויכולות התגובה של צוותי החירום.

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

