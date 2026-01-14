שיגור טילי הלפייר ( צילום: ערוץ צבא ארה"ב | חשבון רשמי )

בצל המתיחות הגוברת באזור הים הבלטי, הממשל האמריקאי העניק "אור ירוק" לעסקת נשק משמעותית עם דנמרק. במסגרת ההסכם, קופנהגן תצטייד ב-100 טילים מתקדמים מדגם AGM-114R Hellfire, מהלך שנועד לבצר את יכולות ההגנה של המדינה הממוקמת בנקודה אסטרטגית מצפון לגרמניה.

על פי דיווחים ב-UK Defense Journal, הטיל המדובר (המכונה "Romeo") נחשב לחוד החנית של טילי הנ"ט הרב-משימתיים. מדובר במערכת המסוגלת להשמיד מטרות משוריינות בטווחים של עד 11 קילומטרים במהירות על-קולית של 1.3 מאך. היתרון המרכזי של הטיל טמון בטכנולוגיית "שגר ושכח", המאפשרת לכוחות המפעילים לשגר את החימוש ולנתק מגע מיידית, ובכך לצמצם את חשיפתם לאש אויב. הסוכנות האמריקאית לשיתוף פעולה ביטחוני (DSCA) הבהירה כי העסקה, שתבוצע על ידי ענקית ההגנה לוקהיד מרטין, לא תפגע במלאים המבצעיים של צבא ארה"ב. עבור דנמרק, לא מדובר רק ברכש טכני, אלא בחלק משינוי תפיסה כולל מאז הפלישה הרוסית לאוקראינה. המדינה, שנתפסה בעבר כשקטה ומבודדת, משקיעה כעת מיליארדים בחיזוק המערך הקרקעי והאווירי כדי להוות גורם מרתיע משמעותי מול כל ניסיון הסלמה במזרח אירופה.

הבחירה של דנמרק בדגם ה-AGM-114R (המכונה בקהילה הביטחונית Hellfire II Romeo) אינה מקרית. בניגוד לדגמים קודמים שדרשו ראשי קרב שונים עבור מטרות שונות (אחד נגד טנקים, אחד נגד מבנים ואחד נגד מטרות רכות), דגם ה-R מצויד בראש קרב רב-תכליתי משולב.

הוא מסוגל לחדור שריון כבד באמצעות מטען חלול (HEAT), ובמקביל לייצר אפקט רסס קטלני נגד כוחות חי"ר או רכבים קלים. עבור צבא קטן יחסית כמו זה הדני, היכולת להחזיק סוג אחד של טיל שנותן מענה לכל תרחיש בשדה הקרב היא יתרון לוגיסטי ומבצעי עצום.

הקשר האוקראיני: לקחים מהחזית

ההחלטה הדנית מגיעה לאחר ניתוח מעמיק של המלחמה באוקראינה, שם הוכח כי טילי נ"ט מדויקים הם הדרך היעילה ביותר לבלום טורי שריון רוסיים. דנמרק, המפעילה את מסוקי ה-MH-60R Seahawk (שנרכשו גם הם מארה"ב), תוכל להשתמש בטילים הללו לא רק מהיבשה אלא גם מהים. היכולת לשגר הלפייר מסיפון מסוק מעל מימי הים הבלטי מאפשרת לדנמרק לאיים על ספינות פשיטה קטנות וכוחות נחיתה רוסיים עוד לפני שהם מגיעים לחופיה.