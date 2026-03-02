התקיפה המפתיעה בקפריסין והקשר הסמוי ל'כנף ציון' וברלין

פעילות לוחמים בריטים - צילום: חיל האוויר המלכותי של בריטניה | חשבון רשמי פעילות לוחמים בריטים | צילום: צילום: חיל האוויר המלכותי של בריטניה | חשבון רשמי 10 10 0:00 / 0:50 פעילות לוחמים בריטים ( צילום: חיל האוויר המלכותי של בריטניה | חשבון רשמי )

בהסלמה חסרת תקדים, חשף שר ההגנה הבריטי ג'ון הילי אמש (ראשון) כי איראן שיגרה טילים בליסטיים וכטב"מים לעבר בסיסים צבאיים בריטיים באי קפריסין. בעוד הטילים הראשונים נחתו בים, בחצות הלילה פגע כטב"ם נפץ בבסיס האסטרטגי "אקרוטירי" - מתקן צבאי ריבוני של הממלכה המאוחדת.

על פי הדיווחים, הפיצוצים העזים אילצו אלפי חיילים בריטיים ובני משפחותיהם להסתגר תחת רהיטים כבדים במקלטים. עיתון "דיילי מייל" הגדיר את האירוע כ"איום ביטחוני חסר תקדים על ריבונות בריטית". זו הפעם הראשונה בהיסטוריה המודרנית שאיראן תוקפת ישירות מתקנים צבאיים של מדינה אירופאית. שר ההגנה הבריטי מסר בשיחה עם כלי תקשורת כי בשלב זה לא ניתן לקבוע בוודאות אם הבסיסים הבריטיים היו היעד המתוכנן, אך הדגיש כי "האירוע ממחיש את האיום הגובר מצד המשטר בטהראן". הוא הוסיף כי כ-300 אנשי צבא בריטים שהו סמוך לאתרים שהופצצו בבחריין, וחלקם נמצאו במרחק מאות מטרים בלבד מנקודות הפיצוץ.

כנף ציון ( צילום: אוליבייה פיטוסי, פלאש 90 )

מדינות המפרץ הותקפו במקביל

בזמן שקפריסין נכנסה לכוננות ספיגה, איראן פתחה בחזית נוספת והכתה ללא רחם במדינות המפרץ. דיווחים על פיצוצים בדוחא, דובאי ומנאמה חשפו את פגיעותן של המדינות שקיוו להישאר מחוץ לסכסוך. על פי הדיווחים, איראן תקפה גם בסיסים של ארצות הברית ובעלות בריתה בבחריין, ירדן ומדינות נוספות במפרץ.

מדובר במבוכה מדינית אדירה עבור המתווכות הערביות, שמוצאות את עצמן כעת "קירחות מכאן ומכאן" - מותקפות ישירות על ידי המשטר שעימו ניסו להידבר. המפה המתעדכנת של המכון למחקרי ביטחון לאומי מציגה את היקף ההתקפה המשולבת ברחבי המזרח התיכון.

גורמי ביטחון בינלאומיים עוקבים בדריכות אחר ההתפתחויות, כאשר השאלה המרכזית היא האם מדובר בהסלמה חד-פעמית או בתחילתו של מהלך רחב יותר. עבור הציבור החרדי בישראל, האירוע מדגיש את החשיבות של ערנות ביטחונית מתמדת ושמירה על הוראות פיקוד העורף.

פעילות מבצעית של צבא ארה"ב מול איראן - צילום: משרד ההגנה של ארה"ב

"כנף ציון" נחת בברלין

בתוך הכאוס המבצעי, נרשמה תנועה חריגה של מטוס "כנף ציון" הישראלי, שבחר לנחת בברלין לאחר שעות ארוכות באוויר. למרות שהמטוס הנשיאותי הוא חלק משולי בדרמה, הנחיתה בגרמניה - מדינה שאינה מאפשרת לראש הממשלה נתניהו לנחת בשטחה עקב צווי המעצר - מעידה על רמת התיאום והלחץ מאחורי הקלעים בזמן שהמזרח התיכון עולה בלהבות.

כזכור, ראש הממשלה נתניהו יצא השבוע לוושינגטון לפגישה עם הנשיא טראמפ, כאשר באופן חריג רעייתו שרה לא הצטרפה לנסיעה.