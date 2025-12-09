מנהל בית הספר חסם את כניסת ניצול השואה: "מסרים לא מתאימים"

ניצול השואה סמי שטייגמן, ששרד מחנה עבודת כפייה נאצי בילדותו והקדיש את חייו להעברת עדותו לדור הצעיר, הוזמן מחדש להרצות בפני תלמידי חטיבת ביניים בברוקלין - לאחר שתחילה נדחתה הופעתו משום שהנהלת בית־הספר הגדירה את דבריו “בלתי מתאימים”, בעקבות תמיכתו בישראל. כך דווח הערב (שלישי) ב'טיימס אוף ישראל'.

הפרשה החלה כאשר הנהלת בית־הספר החליטה לבטל את ההזמנה לשטייגמן, בטענה שהמסרים שהוא מרצה בהם – הכוללים תמיכה פומבית במדינת ישראל – אינם עומדים בקווים המנחים של המוסד.

ההחלטה, שנדפה ריח אנטישמי, עוררה סערה ציבורית רחבה - במיוחד על רקע העלייה החדה במקרי אנטישמיות בעיר ניו יורק והרגישות המוגברת סביב חינוך לשואה.

ארגונים יהודיים, הורים ואנשי חינוך מתחו ביקורת חריפה על בית־הספר, וטענו כי מדובר בצנזורה פסולה של ניצול שואה וכי מניעת עדותו בפני תלמידים פוגעת באופן ישיר בחינוך לערכים בסיסיים של היסטוריה, סובלנות ומניעת שנאה.

בעקבות הלחצים והביקורת הציבורית, הנהלת בית־הספר חזרה בה כאמור – והזמינה מחדש את שטייגמן להגיע ולספר את סיפור חייו בפני מאות תלמידים.

ההזמנה המחודשת התקבלה בברכה בקרב הקהילה היהודית ובקרב גורמים נוספים בעיר, שראו במהלך "תיקון הכרחי" לאירוע מביך ופוגעני.

שטייגמן עצמו הגיב ברוגע ואמר כי מטרתו היחידה היא לחנך, לאחד ולשתף את דור העתיד במה שעבר – ללא קשר לעמדות פוליטיות. לדבריו, “הזכות לעמוד מול תלמידים ולספר מה ראיתי בילדותי היא לא עניין פוליטי, אלא אחריות היסטורית ומוסרית”.

האירוע מעורר דיון רחב בעיר סביב האיזון שבין זהירות פוליטית במוסדות חינוך לבין הצורך להיאבק באנטישמיות ולתת ביטוי מלא לעדויות ניצולי שואה – במיוחד בתקופה שבה מספרם הולך ומתמעט.