השקט שלפני הסערה

תיעוד מהקוקפיט: כך נראה השקט המתעתע בלב הוריקן מליסה | צפו

משימת הסיור האמיצה חושפת את ממדי הסופה העצומים, קירות עננים שמתנשאים כמו צוקים והרבה שקט מוקף הרס  צפו בליבה של סופת הוריקן מליסה (חדשות בעולם)

בעין הסערה - התעיוד מתוך סופת מליסה (צילום: צבא ארה"ב)

העולם עוקב בחשש אחר סערה יוצאת דופן המתקרבת לג'מייקה: הוריקן מליסה, הסופה הקטלנית מדרגה 5, זוחלת מערבה במהירות של 175 מייל לשעה (כ-280 קמ"ש) כשהיא מכניסה את האי לאיום חיים מיידי.

אמש (שני) פורסם תיעוד נדיר מתא הטייס של משימת הסיור "Teal 74", שבוצעה על ידי חיל האוויר האמריקאי באזור האוקיינוס האטלנטי. הסרטון מציג סצנה יוצאת דופן: מדחפי מטוס הסיור WC-130J חותכים דרך זעם לבן, וקיר העננים העצום ניצב מולם כמו מבצר בלתי עביר.

עינה של הסופה רגועה ודוממת, מוקפת קירות עננים עצומים שמתנשאים כמו צוקים סביב המטוס. החלל הפנימי נמתח לאורך מיילים ומוצף באור שמש -כמו אצטדיון שנוצר על ידי השמיים, כפי שאמר אחד מאנשי הצוות. במהלך ההטיה של המטוס מתבררים מימדיה האדירים של הסופה, כשקירות העננים מתעקלים לכל כיוון ויוצרים ריק שקט מוקף הרס.

צוותי ה-WC-130J מספקים נתוני לחץ ורוח חיוניים, המשפרים את דיוק התחזיות. בג'מייקה, מתכוננים להוריקן שעלול להיות ההרסני ביותר בתולדות האי: מליסה צפויה להמטיר עד מטר אחד של גשם על חלקים מהאי. המרכז הלאומי האמריקאי להוריקנים (NHC) מזהיר מפני "שיטפונות בזק קטסטרופליים ומסכני חיים ומפולות אדמה רבות".

מנדס מקנזי, שר מקומי, הזהיר כי "רבות מהקהילות הללו לא ישרדו את השיטפון הזה". ראש הממשלה אנדרו הולנס קרא לאזרחים לפעול במהירות ולהכין תוכנית פינוי. פינויי חובה כבר מתבצעים באזורי החוף.

על הקרקע, המתח לא פחות דרמטי: דייגים ובעלי חנויות קושרים סירות ותריסים. הדייג קלייב דייוויס מסכם את המתח מול האופק המקדיר: "אי אפשר להילחם בטבע, נכון?"

