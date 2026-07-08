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גשמי המונסון

ההר נעלם: מפולת בוץ קטלנית בהודו בעקבות גשמי המונסון

תיעוד וידאו מזעזע חושף את הרגע שבו הר של בוץ התמוטט על אתר בנייה בהודו, כשהוא מותיר אחריו נתיב של הרס ומוות | בעוד צוותי החילוץ נאבקים בגשמי המונסון העזים בחיפוש אחר נעדרים, עולות האשמות קשות על רשלנות שהפכה אירוע מזג אוויר לטרגדיה קטלנית (חדשות בעולם)

אסון בהודו
אסון בהודו| צילום: צילום: רשתות חברתיות

האסון התרחש במחוז וויאנאד שבמדינת קראלה, אזור הררי הידוע ביערותיו העבותים, שם קרסה מפולת בוץ קטלנית על אתר בנייה של מנהרה סמוך למפאדי (Meppady). לפחות שלושה עובדים נהרגו באירוע, ושבעה נוספים נפצעו ומאושפזים כעת בבית החולים. נכון לשעה זו, צוותי ההצלה מנהלים מרוץ נגד הזמן בניסיון לאתר חמישה נעדרים שטרם נמצאו.

אסון בהודו| צילום: צילום: רשתות חברתיות

מהזירה מציג את העוצמה ההרסנית של הטבע: תל ענק של בוץ קורס תחת הגשמים הכבדים, עוקר עצים ממקומם וסוחף עמו בקלות מחסומי מתכת ובד שהקיפו את אתר העבודות.

בעוד החברה המבצעת טוענת כי מקור המפולת הוא גבוה מעל אתר העבודה ומתנערת מאחריות, גורמים רשמיים מטיחים בה האשמות קשות. שר החקלאות של קראלה, ט. סידיק, הצהיר בנחרצות כי "לא מדובר במפולת טבעית אלא באסון מעשה ידי אדם". לפי דבריו, האסון נגרם כתוצאה מהשלכה "בלתי מדעית" של עפר ופסולת בנייה, שלא פונתה מהמקום למרות אזהרות רשמיות קודמות.

אסון בהודו
אסון בהודו| צילום: צילום: רשתות חברתיות

מאמצי החילוץ נמשכים תחת תנאים קשים ביותר. האזור חולק לזירות עבודה, וצוותי תגובה לאסונות נעזרים בכלבי גישוש, אך הגשמים העזים שממשיכים לרדת משבשים את פעולות החיפוש. הרשויות בהודו כבר הודיעו על פתיחת חקירה רשמית לבדיקת נסיבות האירוע.

הודורץ ברשתמפולת בוץגשמי מונסון
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