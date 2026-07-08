ההר נעלם: מפולת בוץ קטלנית בהודו בעקבות גשמי המונסון

אסון בהודו - צילום: רשתות חברתיות אסון בהודו | צילום: צילום: רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 0:27

האסון התרחש במחוז וויאנאד שבמדינת קראלה, אזור הררי הידוע ביערותיו העבותים, שם קרסה מפולת בוץ קטלנית על אתר בנייה של מנהרה סמוך למפאדי (Meppady). לפחות שלושה עובדים נהרגו באירוע, ושבעה נוספים נפצעו ומאושפזים כעת בבית החולים. נכון לשעה זו, צוותי ההצלה מנהלים מרוץ נגד הזמן בניסיון לאתר חמישה נעדרים שטרם נמצאו.

אסון בהודו - צילום: רשתות חברתיות אסון בהודו | צילום: צילום: רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 0:06

מהזירה מציג את העוצמה ההרסנית של הטבע: תל ענק של בוץ קורס תחת הגשמים הכבדים, עוקר עצים ממקומם וסוחף עמו בקלות מחסומי מתכת ובד שהקיפו את אתר העבודות. חווית טיסה נדירה: נוסע היה לבדו על המטוס - כך הוא תיאר זאת איציק אברהם | 15:55 הטבע השתגע? החקלאי שמפקד על נחיל אפרוחים בתיאום מושלם דני שפיץ | 14:41 בעוד החברה המבצעת טוענת כי מקור המפולת הוא גבוה מעל אתר העבודה ומתנערת מאחריות, גורמים רשמיים מטיחים בה האשמות קשות. שר החקלאות של קראלה, ט. סידיק, הצהיר בנחרצות כי "לא מדובר במפולת טבעית אלא באסון מעשה ידי אדם". לפי דבריו, האסון נגרם כתוצאה מהשלכה "בלתי מדעית" של עפר ופסולת בנייה, שלא פונתה מהמקום למרות אזהרות רשמיות קודמות.

אסון בהודו - צילום: רשתות חברתיות אסון בהודו | צילום: צילום: רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 0:13

מאמצי החילוץ נמשכים תחת תנאים קשים ביותר. האזור חולק לזירות עבודה, וצוותי תגובה לאסונות נעזרים בכלבי גישוש, אך הגשמים העזים שממשיכים לרדת משבשים את פעולות החיפוש. הרשויות בהודו כבר הודיעו על פתיחת חקירה רשמית לבדיקת נסיבות האירוע.