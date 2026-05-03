כיכר השבת
מאיים בחידוש המלחמה

איראן הגישה לארה"ב הצעה חדשה לסיום המלחמה | טראמפ: "איראן עוד לא שילמה מחיר כבד מספיק"

סוכנות תסנים פרסמה כי איראן העבירה הצעה בת 14 נקודות לסיום המלחמה בכל החזיתות, כולל בלבנון • הנשיא טראמפ הבהיר: "אבחן את ההצעה, אך לא בטוח שתהיה מקובלת" ואיים בחידשו התקיפות הצבאיות על איראן| ראש ועדת הביטחון של איראן: "לא נמסור את המפרץ הפרסי לאמריקה" (אקטואליה)

הנשיא טראמפ (צילום: הבית הלבן)

סוכנות הידיעות האיראנית "תסנים" פרסמה הלילה (בין שבת לראשון) כי איראן העבירה ל הצעה מפורטת הכוללת 14 נקודות, במטרה להביא לסיום המלחמה במזרח התיכון.

על פי הפרסום, ההצעה כוללת דרישות מרחיקות לכת, ביניהן סיום מיידי של הלחימה בכל החזיתות - לרבות בלבנון, ערבויות מוצקות מצד ארצות הברית כי לא תהיה תוקפנות צבאית נגד בעתיד, נסיגת כוחות אמריקניים ממדינות המקיפות את איראן, והסרה מלאה של המצור הימי שהטילה וושינגטון.

נשיא ארצות הברית הגיב במהירות להצעה האיראנית. בפרסום ברשת החברתית שלו Truth Social, ציין טראמפ כי יבחן בקרוב את התוכנית שהועברה, אך הוסיף בספקנות: "אני לא יכול לדמיין שהיא תהיה מקובלת, בהתחשב בכך שהם עדיין לא שילמו מחיר מספיק גדול על מה שעשו לאנושות ולעולם ב-47 השנים האחרונות".

שעה קלה קודם הפרסום ברשת החברתית, נשאל הנשיא טראמפ על ידי כתבים על האפשרות לחידוש התקיפות באיראן. תשובתו הייתה תמציתית וברורה: "יש אפשרות שזה יכול לקרות". התבטאות זו מצטרפת לסדרת אזהרות שהשמיע טראמפ בימים האחרונים, ומעידה על כך שהאופציה הצבאית עדיין מונחת על השולחן.

ההצעה האיראנית מגיעה על רקע מצור ימי כבד שמטילה ארצות הברית על איראן כבר כשלושה שבועות. על פי דיווחים שפורסמו בסוף השבוע, המצור גרם לאיראן עד כה להפסד של כ-4.8 מיליארד דולר בהכנסות מייצוא נפט, כאשר 31 מכליות עמוסות ב-53 מיליון חביות נפט איראני תקועות במפרץ הפרסי.

שיגור טיל (צילום: אתר צה"ל)

"לא נמסור את המפרץ הפרסי"

בתוך כך, ראש הוועדה לביטחון לאומי ומדיניות חוץ בפרלמנט האיראני, איבראהים עזיזי, התייחס למשא ומתן עם ארצות הברית ואמר בתקיפות: "העם האיראני לא ימסור את המפרץ הפרסי לאמריקה לעולם". התבטאות זו משקפת את העמדה הנוקשה של חלקים בממסד האיראני, ומעידה על הקשיים הצפויים בהגעה להסכמות.

במערכת הביטחון הישראלית עוקבים בדריכות אחר ההתפתחויות. על פי דיווח בחדשות 12, ב נערכים לאפשרות של תקיפה אמריקנית באיראן, מתוך הבנה שאם המצור הכלכלי והסגר הימי לא יביאו להסכם - הנשיא טראמפ עשוי לתקוף. בישראל לא יודעים אם ארצות הברית מתכננת מהלך מוגבל באזור הורמוז או תקיפה נרחבת, אך יש הבנה שתקיפה בכל היקף תביא לתגובה איראנית נגד ישראל.

צה"לארה"באיראןדונלד טראמפהפסקת אשתקיפה באיראן

8
הצעה בת 14 נקודות? יש לנו נקודה אחת תפרקו את הנשק הגרעיני ותפסיקו לממן טרור או שתחטפו תקיפה שלא נראתה כמוה
אברהם
7
צריך להתפלל שהקב"ה ייתן עצה טובה למנהיגי העולם לא ליפול בפח של הרשעים האלו. הם רוצים רק להרוויח זמן. המצור הוא גזירה משמים עליהם
בעדני
6
לא מנהלים משא ומתן עם טרוריסטים פשוט מוחצים אותם. טראמפ צודק הם עדיין לא שילמו את המחיר להמשיך בכל הכוח עד הניצחון
עזריה
5
רשעים אפילו על פתחו של גיהינום אינם חוזרים בתשובה כל הצעותיהם הן רמייה התשובה היחידה היא נקמה מוחלטת בכל מנהיגי הרשע להשמיד ולמחוק את זכרם חריפות הדין תשיג אותם בכל מקום כי אין להם מפלט מול עוצמת האמת
מלכיאל
4
לפעול ביד פלדה עוצמתית להשמיד את כל בסיסי הפיקוד ולחסל כל ראש חזית שמאיים על ביטחוננו למחוק כל מערכי טילאות ולהפוך מחסני תחמושת לאבק להחריב כל מקלט ותשתית תומכת טרור ולוודא שהאיום מכל הגורמים בטהרן בביירות ובעזה יחוסל לחלוטין. כבוד העם שלנו מעל הכל ומי שפוגע בנו ימחה מהעולם.
עוזיאל
3
רבות מחשבות בלב איש וצד השם היא תקום !!!
יצחק
2
אולי שיפסיקו כבר לשתף אותנו בכל אפציי שטראמפ ואיראן עושים.... שיגיעו להחלטה סופית יגידו זה משגע ומותח את הציבור
נמאס!!!!
1
"הצעה"... פשוט אומרים לארה"ב שתיכנע וזהו. זה הצעה זה? מה "הצעה" בזה?
משה

