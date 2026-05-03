סוכנות הידיעות האיראנית "תסנים" פרסמה הלילה (בין שבת לראשון) כי איראן העבירה לארצות הברית הצעה מפורטת הכוללת 14 נקודות, במטרה להביא לסיום המלחמה במזרח התיכון.

על פי הפרסום, ההצעה כוללת דרישות מרחיקות לכת, ביניהן סיום מיידי של הלחימה בכל החזיתות - לרבות בלבנון, ערבויות מוצקות מצד ארצות הברית כי לא תהיה תוקפנות צבאית נגד איראן בעתיד, נסיגת כוחות אמריקניים ממדינות המקיפות את איראן, והסרה מלאה של המצור הימי שהטילה וושינגטון.

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הגיב במהירות להצעה האיראנית. בפרסום ברשת החברתית שלו Truth Social, ציין טראמפ כי יבחן בקרוב את התוכנית שהועברה, אך הוסיף בספקנות: "אני לא יכול לדמיין שהיא תהיה מקובלת, בהתחשב בכך שהם עדיין לא שילמו מחיר מספיק גדול על מה שעשו לאנושות ולעולם ב-47 השנים האחרונות".

שעה קלה קודם הפרסום ברשת החברתית, נשאל הנשיא טראמפ על ידי כתבים על האפשרות לחידוש התקיפות באיראן. תשובתו הייתה תמציתית וברורה: "יש אפשרות שזה יכול לקרות". התבטאות זו מצטרפת לסדרת אזהרות שהשמיע טראמפ בימים האחרונים, ומעידה על כך שהאופציה הצבאית עדיין מונחת על השולחן.

ההצעה האיראנית מגיעה על רקע מצור ימי כבד שמטילה ארצות הברית על איראן כבר כשלושה שבועות. על פי דיווחים שפורסמו בסוף השבוע, המצור גרם לאיראן עד כה להפסד של כ-4.8 מיליארד דולר בהכנסות מייצוא נפט, כאשר 31 מכליות עמוסות ב-53 מיליון חביות נפט איראני תקועות במפרץ הפרסי.