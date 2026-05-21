סוכל פיגוע איראני בגרמניה: תכננו להתנקש בראשי הקהילה היהודית

מערכת אכיפת החוק בגרמניה חשפה וסיכלה תוכנית חמורה לפעולות טרור וחיסולים מצד המשטר האיראני על אדמת אירופה. משרד התובע הפדרלי הגרמני הגיש היום (חמישי) כתבי אישום נגד שני גברים, שנעצרו בחשד כי פעלו כסוכנים ומרגלים עבור הרפובליקה האסלאמית של איראן. על פי דיווח במגזין הגרמני "דר שפיגל", השניים הואשמו כי תכננו להתנקש בחייהם של אישים מרכזיים בקהילה היהודית והפרו-ישראלית בגרמניה.

מטרות החיסול שסומנו על ידי טהרן כללו שני יעדים מרכזיים: יוסף שוסטר, המכהן כנשיא המועצה המרכזית של יהודי גרמניה ומהווה את אחד הקולות הבולטים של הקהילה היהודית במדינה; ופולקר בק, יו"ר אגודת הידידות ישראל-גרמניה ופוליטיקאי לשעבר מטעם מפלגת 'הירוקים'.

החקירה המקיפה התמקדה בחשוד המרכזי, אזרח דנמרק ממוצא אפגני. על פי עובדות כתב האישום, החשוד גויס ופעל תחת הפעלתם הישירה של משמרות המהפכה האיראניים, וקיים קשרים הדוקים ושוטפים עם "כוח קודס" – זרוע מבצעי החוץ של הארגון. בתחילת שנת 2025, כך עולה מן החקירה, קיבל החשוד הנחיות מפורשות מטהרן להתחיל באיסוף מודיעין מדוקדק על שוסטר ובק, כהכנה לביצוע התנקשות בחייהם.

לצד איסוף המידע על האישים, פעילות הריגול האיראנית התרחבה גם ליעדים אזרחיים. החשוד עקב וריגל אחר מספר מוסדות ועסקים יהודיים ברחבי בירת גרמניה, ברלין, ובהם חנות מכולת וסופרמרקט כשר. החקירה העלתה כי לצד התכנון לביצוע פיגועי ירי ורצח, בחנו המפעילים באיראן גם אפשרות לבצע פיגועי הצתה של אותם מבנים.

לשם הוצאת התוכניות אל הפועל, ניסה החשוד המרכזי לגייס שותפים וסייענים מקומיים. הוא יצר קשר עם אזרח אפגני נוסף ששהה בגרמניה, אשר על פי הדיווחים נתן את הסכמתו לקחת חלק בקנוניה. תפקידו של השותף כלל, בין היתר, רכישת כלי נשק ואיתור מתנקש מקצועי שיבצע בפועל את הפגיעה בפולקר בק.

בסופו של דבר, ובטרם הספיקו השניים להוציא את זממם אל הפועל, המזימה סוכלה על ידי כוחות הביטחון המקומיים. החשוד העיקרי נעצר בדנמרק במהלך הקיץ האחרון, והוסגר בשלב מאוחר יותר לידי הרשויות בגרמניה. הוא עומד כעת בפני סעיפי אישום חמורים של ריגול ופעילות כסוכן מטעם מעצמה זרה. שותפו נעצר אף הוא בגרמניה, והוא מואשם בעבירה של ניסיון סיוע לרצח.