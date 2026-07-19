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"מי הבא בתור?" | שלט חוצות שפורסם אחרי מות גרהאם עורר סערה

שלטי חוצות באיראן מאיימים על נשיא ארה"ב טראמפ ומשפחתו | השלטים הציגו ארונות קבורה וכיתובים מאיימים לאחר מות הסנטור גרהאם (בעולם)

"מי הבא בתור?", שלט החוצות בטהרן (צילום: רשתות חברתיות)

שלט חוצות חדש שהוצב בכיכר ואליעסר שבמרכז טהרן עורר סערה. על השלט נכתב באנגלית: "מי הבא בתור?" תוך הדגשת האותיות D ו-T, ראשי התיבות של שמו של , ולצדן ההאשטאג "#לינדזי_גרהאם".

השלט הוצב ימים ספורים לאחר מותו של הסנאטור הרפובליקני לינדזי גרהאם, שנחשב לפרו ישראלי מובהק ואחד המבקרים החריפים ביותר של .

גרהאם, בן 71, מת בשבוע שעבר לאחר שלקה בקרע באבי העורקים, אך בארצות הברית נפוצו גם השערות לא מבוססות בדבר אפשרות למעורבות פלילית בעקבות חיפוש שערכו סוכני ה-FBI בביתו.

הנשיא טראמפ והסנאטור גרהאם (צילום: הבית הלבן)

לפי הדיווחים, השלט מופעל על ידי גוף תקשורתי המזוהה עם משמרות המהפכה ומשמש להעברת מסרי תעמולה של המשטר. זמן קצר לפני מותו התייחס גרהאם לאיומים האיראניים נגדו ואמר: "לפחות הם השתמשו בתמונה טובה שלי".

במהלך השבוע האחרון הוצבו בטהרן שלטים נוספים נגד טראמפ. באחד מהם נראה הנשיא האמריקני שוכב בתוך ארון קבורה שחור ולצדו הכיתוב בפרסית: "אנחנו נהרוג את טראמפ". שלט אחר הציג את בני משפחת טראמפ, בהם מלניה טראמפ, איוונקה טראמפ ודונלד טראמפ ג'וניור, כשהם מונחים מעל ארונות קבורה עטופים בדגלי ארצות הברית.

איראןדונלד טראמפאיוםמשמרות המהפכהלינדזי גרהאם
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