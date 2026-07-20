כווית בעלטה: הגנרטורים חשפו את ממדי הכתישה האיראנית

המתח בין ארה"ב לאיראן בשיא, כאשר כווית חוטפת את עיקר האש האיראנית. אמש (ראשון) רשת האנרגיה של כווית ספגה חבטות כה קשות מהתקיפות האיראניות, עד שהמדינה נאלצה להתחיל בפריסת גנרטורים ניידים כדי לספק חשמל לתושביה.
מספר האנשים המדויק שהושפע מהפסקות החשמל טרם נחשף, אך המראה של אמצעי חירום אלו ברחובות מהווה תזכורת מפכחת למחיר הכבד שהמלחמה גובה ממדינות המפרץ.
הנזק שמוביל לשימוש בגנרטורים הללו אינו מקרי. כווית דיווחה על "הסלמה מסוכנת" לאחר שורה של תקיפות איראניות חוזרות ונשנות על מתקני תשתית קריטיים.
ביום שבת האחרון, מתקפה איראנית פגעה בתחנת כוח ובמתקן להתפלת מים, מה שהוביל להשבתה של מספר יחידות לייצור חשמל. עשן שחור סמיך ולהבות כתומות נראו עולים לשמיים מעל בניינים במדינה, בזמן שצוותי כיבוי נאבקו בלהבות.
הנזק בכווית הולך ומתרחב: מתקני נפט של חברת הנפט הלאומית נפגעו ונגרם נזק משמעותי לצד פציעות עובדים. במקביל, תקיפות כוונו לעבר מתקני התפלה האחראים לכ־90% מאספקת מי השתייה במדינה, והעלו חשש לשיבושים באספקת המים. גם נמל התעופה הבינלאומי של כווית הושבת זמנית, מה שגרם לעיכובים כבדים בטיסות.
משרד החוץ הכוויתי האשים את איראן ב"גישה עוינת ושיטתית" נגד תשתיות אזרחיות חיוניות, וכינה את התקיפות "תוקפנות איראנית נתעבת".
ההסלמה הנוכחית מתרחשת על רקע חילופי מהלומות בין ארה"ב לאיראן. בזמן שכוחות ארה"ב תקפו באיראן במשך שבעה לילות ברציפות, טהראן בחרה להגיב בתקיפות של כטב"מים וטילים נגד מדינות במפרץ שאינן צד ישיר בלחימה, כמו כווית ובחריין.
המצב כה חמור עד ששר זכויות האדם של האו"ם הזהיר כי פגיעה מכוונת במפעלי מים במזרח התיכון עלולה להיחשב כפשע מלחמה על פי אמנות ז'נבה.
כעת, כווית נאבקת לבצע תיקונים דחופים כדי למנוע מחסור מוחלט בחשמל ובמים, כשהגנרטורים הניידים משמשים כפלסטר זמני על פצע עמוק בתשתית המדינה.
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