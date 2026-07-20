כווית בעלטה: הגנרטורים חשפו את ממדי הכתישה האיראנית

הגנרטורים הניידים שנחשפו אחרי הכתישה האיראנית ( צילום: מסך )

המתח בין ארה"ב לאיראן בשיא, כאשר כווית חוטפת את עיקר האש האיראנית. אמש (ראשון) רשת האנרגיה של כווית ספגה חבטות כה קשות מהתקיפות האיראניות, עד שהמדינה נאלצה להתחיל בפריסת גנרטורים ניידים כדי לספק חשמל לתושביה.

מספר האנשים המדויק שהושפע מהפסקות החשמל טרם נחשף, אך המראה של אמצעי חירום אלו ברחובות מהווה תזכורת מפכחת למחיר הכבד שהמלחמה גובה ממדינות המפרץ.

הגנרטורים הניידים שנחשפו אחרי הכתישה האיראנית - צילום: רשתות חברתיות הגנרטורים הניידים שנחשפו אחרי הכתישה האיראנית | צילום: צילום: רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 0:21

הנזק שמוביל לשימוש בגנרטורים הללו אינו מקרי. כווית דיווחה על "הסלמה מסוכנת" לאחר שורה של תקיפות איראניות חוזרות ונשנות על מתקני תשתית קריטיים. טעות אחת ואסון: השיעור לחיים שהילדים לעולם לא ישכחו דני שפיץ | 09:28 "אפילו אני לא ראיתי אותו": הוידוי המדהים של שר החוץ האיראני דני שפיץ | 08:56 ביום שבת האחרון, מתקפה איראנית פגעה בתחנת כוח ובמתקן להתפלת מים, מה שהוביל להשבתה של מספר יחידות לייצור חשמל. עשן שחור סמיך ולהבות כתומות נראו עולים לשמיים מעל בניינים במדינה, בזמן שצוותי כיבוי נאבקו בלהבות. הנזק בכווית הולך ומתרחב: מתקני נפט של חברת הנפט הלאומית נפגעו ונגרם נזק משמעותי לצד פציעות עובדים. במקביל, תקיפות כוונו לעבר מתקני התפלה האחראים לכ־90% מאספקת מי השתייה במדינה, והעלו חשש לשיבושים באספקת המים. גם נמל התעופה הבינלאומי של כווית הושבת זמנית, מה שגרם לעיכובים כבדים בטיסות.

תחנת הכוח אל-סוביה בכווית ומתקן התפלת המים שהותקפו על ידי איראן. - צילום: רשתות חברתיות תחנת הכוח אל-סוביה בכווית ומתקן התפלת המים שהותקפו על ידי איראן. | צילום: צילום: רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 0:24

משרד החוץ הכוויתי האשים את איראן ב"גישה עוינת ושיטתית" נגד תשתיות אזרחיות חיוניות, וכינה את התקיפות "תוקפנות איראנית נתעבת".

ההסלמה הנוכחית מתרחשת על רקע חילופי מהלומות בין ארה"ב לאיראן. בזמן שכוחות ארה"ב תקפו באיראן במשך שבעה לילות ברציפות, טהראן בחרה להגיב בתקיפות של כטב"מים וטילים נגד מדינות במפרץ שאינן צד ישיר בלחימה, כמו כווית ובחריין.

תחנות כוח בכווית אחרי התקפיה האיראנית - צילום: רשתות חברתיות תחנות כוח בכווית אחרי התקפיה האיראנית | צילום: צילום: רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 0:19

המצב כה חמור עד ששר זכויות האדם של האו"ם הזהיר כי פגיעה מכוונת במפעלי מים במזרח התיכון עלולה להיחשב כפשע מלחמה על פי אמנות ז'נבה.

כעת, כווית נאבקת לבצע תיקונים דחופים כדי למנוע מחסור מוחלט בחשמל ובמים, כשהגנרטורים הניידים משמשים כפלסטר זמני על פצע עמוק בתשתית המדינה.