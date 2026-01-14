עראקצ'י מימין, מורג משמאל ( צילום: שאטרסטוק, ויקיפדיה מאת תמיר מורג )

שר החוץ האיראני עבאס עראקצ'י ציטט היום (רביעי) באופן יוצא דופן ציוץ של הכתב המדיני של ערוץ 14 תמיר מורג, שנתן לעוקביו לנחש מי הגורם שחימש את המפגינים האיראנים. בציוץ שפרסם מורג נכתב: "הלילה פרסמנו במהדורה המרכזית של ערוץ 14: גורמים זרים מציידים את המפגינים באיראן בנשק חי, וזוהי הסיבה למאות ההרוגים בקרב אנשי המשטר. כל אחד מוזמן לנחש על מי אנחנו מדברים".

צילום מסך מתגובת שר החוץ האיראני לתמיר מורג ( צילום מסך X )

"ישראל תמיד ביקשה לגרור את ארצות הברית להילחם במלחמות בשמה. אך באופן חריג, הפעם הם אומרים בגלוי את מה שבדרך כלל נאמר בלחש", טען השר בעקבות הציוץ. לדבריו, "בעוד דם זורם ברחובותינו, ישראל מתגאה במפורש בכך ש"חימשה מפגינים בנשק חי" וטוענת כי "זו הסיבה למאות ההרוגים".

בפנותו אל הנשיא טראמפ שמאיים על התערבות צבאית בעקבות רצח התושבים האיראנים במחאות הוסיף השר: "הנשיא טראמפ צריך כעת לדעת בדיוק לאן לפנות כדי לעצור את ההרג."