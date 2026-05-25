כיכר השבת
לאחר 87 יום 

לראשונה מאז תחילת המחאות: נשיא איראן מפתיע את תושבי המדינה

נשיא איראן הורה לפתוח מחדש את הגישה לאינטרנט הבינלאומי לאחר כמעט 3 חודשים של ניתוק כמעט מוחלט | כל הפרטים על החסימה וההשלכות (בעולם)

מהמחאות באיראן (צילום: רשתות חברתיות)

לאחר כמעט שלושה חודשים של ניתוק כמעט מוחלט מהרשת העולמית, נשיא מסעוד פזכשיאן הורה לפתוח מחדש את הגישה ל הבינלאומי במדינה. כך דווח היום (שני) בכלי התקשורת הממלכתיים באיראן.

טרם ברור כיצד ומתי יתבצע בפועל החיבור מחדש לרשת העולמית, אך ההחלטה מגיעה לאחר 87 ימים שבהם רוב אזרחי איראן לא יכלו לגשת לאינטרנט הבינלאומי.

ארגון ניטור הרשת NetBlocks מסר כי רק מיעוט מהאזרחים הצליחו לעקוף את ההגבלות באמצעות שירותי VPN מתקדמים ויקרים במיוחד.

השלטונות בטהרן הטילו לראשונה את חסימת האינטרנט ב-8 בינואר, בעקבות גל מחאות נרחב נגד המשטר. בחודש פברואר חלה הקלה מסוימת בהגבלות, אך בהמשך הוחזר הניתוק לאחר תחילת התקיפות של ארצות הברית וישראל נגד איראן, ב-28 בפברואר.

גם בימים רגילים, הגישה לאינטרנט באיראן מוגבלת באופן משמעותי באמצעות צנזורה נרחבת על אתרים ושירותים בינלאומיים.

במקביל, הרשויות במדינה מגבירות את השימוש ברשת אינטרנט פנימית המספקת שירותים מקומיים ללא תלות באינטרנט העולמי, בין היתר עבור מערכת החינוך שמפעילה כיום חלק מהלימודים באופן מקוון.

איראןאינטרנטצנזורהמשטר האייתולותמסעוד פזכשיאן
בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (76%)

לא (24%)

סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגל
עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר