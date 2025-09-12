כיכר השבת
3 חודשים לתקיפה האמריקאית

איראן מתעקשת: החומר המועשר נשמר מתחת להריסות המתקנים שהופצצו

שר החוץ האיראני חשף כי מתקפות ישראל וארה"ב גרמו לנזק במתקני הגרעין, אך החומר המועשר לא הושמד. במקביל, בטהרן סיכמו על חידוש חלקי של הפיקוח בתיווך מצרי (בעולם)

פיצוץ במתקן ביטחוני באיראן (צילום: צילום: שאטרסטוק)

כשלושה חודשים לאחר מבצע "עם כלביא" והתקיפות על מתקני הגרעין ב, חשף אתמול (חמישי) שר החוץ האיראני עבאס עראקצ'י כי החומר הגרעיני המועשר "נשמר מתחת להריסות של המתקנים שהופצצו".

בריאיון לטלוויזיה האיראנית הסביר עראקצ'י כי סוכנות האנרגיה האטומית האיראנית בוחנת את מצבו של החומר לצורך הכנת דוח שיוגש למועצה העליונה לביטחון לאומי. לדבריו, גם סוכנות האנרגיה האטומית הבין־לאומית (סבא"א) עורכת בדיקות במתקנים שנפגעו, אך ההסכם האחרון עם טהראן "אינו מבטיח גישה מלאה" לאתרים. "נדרשות שיחות נוספות כדי להגדיר את מתווה הבדיקות", הוסיף.

המתקפות, שכללו פגיעות במתקני אספהאן, נתנז ופורדו, גרמו לדיווחים סותרים על עיכוב תוכנית הגרעין האיראנית. מאז, נקטה איראן צעדים משתנים מול הסבא"א ומול מדינות אירופה, עד לחתימה על הסכם בסוף הקיץ לחידוש פעילות הפיקוח.

ראש הסבא"א, רפאל גרוסי, צייץ השבוע כי סיכם עם עראקצ'י בקהיר על "צעדים מעשיים לחידוש פעולות הפיקוח באיראן". הוא הודה לשר החוץ המצרי, בדאר עבד אל־עטי, על מעורבותו בתיווך בין הצדדים.

גורמים רשמיים בטהרן אישרו את ההבנות וציינו כי מדובר ב"הסכמה מעשית על אופן שיתוף הפעולה עם הסוכנות בתנאים החדשים שנוצרו לאחר תקיפות ישראל ו". דובר משרד החוץ האיראני, אסמאעיל בגאא'י, אמר כי "איראן והסבא"א הגיעו להבנה כיצד לפעול במציאות שלאחר התקיפות".

