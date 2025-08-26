מתקן גרעין באיראן ( צילום: שאטרסטוק )

חמישה ימים בלבד נותרו עד לפקיעת האולטימטום שהציבו מדינות אירופה לאיראן בנוגע לתכנית הגרעין שלה, אך פגישה שנערכה היום בז'נבה בין הצדדים הסתיימה ללא כל התקדמות ממשית – כך דווח הערב (שלישי) על ידי הפרשן ברק רביד, על סמך מקורות שמעורים בפרטי הדיונים.

פגישה כושלת בז'נבה לפי הדיווח, הפגישה כללה נציגים מצרפת, גרמניה, בריטניה והאיחוד האירופי. אחד המקורות ציין: "האיראנים לא שמו על השולחן שום הצעה מעשית". מקור נוסף הוסיף: "קיבלנו מהם מעט מאוד לעבוד איתו". דרישות אירופה וחשש מהסנקציות על פי האולטימטום, איראן נדרשת לחדש את המשא ומתן עם ארצות הברית על הסכם גרעין חדש, לאפשר גישה של פקחי הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית למתקנים שנפגעו בתקיפה ישראלית, ולהבטיח שקיפות בנוגע לאורניום מועשר ברמה של 60%. אופציה להסנקציות חוזרות במקרה שאיראן לא תענה לדרישות עד 31 באוגוסט, מעצמות אירופה צפויות להפעיל את מנגנון הסנאפ-בק, אשר יחזיר לתוקפן את הסנקציות של מועצת הביטחון של האו"ם, מהלך שיגרום להחרפה נוספת במתיחות הבינלאומית.

דגל האיחוד האירופי ( צילום: שאטרסטוק )

על פי סוכנות הידיעות, בראש משלחת האיראנית עמד מג'יד טכט-רוואנצ'י, וסגני שרי החוץ של שלוש המדינות האירופיות השתתפו בפגישה.

משרד החוץ של הרפובליקה האסלאמית הודיע ​​בעבר, בעקבות שיחת טלפון בין שר החוץ עבאס אראקצ'י לעמיתיו האירופיים, כי השיחות על האפשרות להפעלת "מנגנון ההדק" יימשכו השבוע.

מקורות המעורים בפרטי הפגישה בז'נבה בין נציגי איראן לבין נציגי מדינות אירופה מסרו היום כי הדיונים "לא היו אסון, אבל לא הובילו להתקדמות". האיראנים, כך דווח, לא הציגו שום הצעה מעשית בנוגע לתוכנית הגרעין, והגבילו את האפשרויות שהאירופים יכלו לעבוד איתן.

מקור נוסף ציין כי "האיראנים נתנו מעט מאוד דברים שאפשר לעבוד איתם", וכי הדבר מקשה על מניעת הטלת סנקציות חוזרות במועד הקצר הקרוב.

בין הנציגים האירופיים שהשתתפו בפגישה קיימת הסכמה לדווח לשרי החוץ של מדינותיהם, כדי שאלה יקבלו החלטה קרובה האם להפעיל את מנגנון הסנאפבק ולהחזיר את הסנקציות של מועצת הביטחון של האו"ם על איראן.

בתוך כך, לאחר התקיפות האמריקאיות נגד מתקני הגרעין באיראן, סוכנויות אכיפת החוק בארצות הברית הגבירו את המעקב אחרי פעילים הקשורים למשטר בטהרן, מחשש לתגובות נקם אפשריות.

דוח חדש של בכיר במומחי הלוחמה בטרור מזהיר כי המשטר האיסלאמי באיראן מחזיק בסט של דרכי פעולה מגוונות נגד ארה"ב, כתוצאה מהמתקפות האחרונות על מתקני הגרעין.

בגיליון אוגוסט של CTC Sentinel, כתב העת של מרכז הלוחמה בטרור של ווסט פוינט, ציין חוקר בכיר במכון וושינגטון ומנהל תוכנית ריינהארד ללוחמה בטרור ומודיעין, מתיו לויט: "מלחמת 12 הימים עם ישראל אולי הסתיימה, אבל איום פעולות הנקם האיראניות כעת גדול מתמיד, והוא יישאר כזה בעתיד הנראה לעין".

לויט פירט כי נתיבי הפעולה האפשריים של איראן כוללים שליחת סוכנים איראניים, שימוש בארגוני פשע ושלוחים טרוריסטיים, ואף פגיעה באמצעות מפגעים בודדים המבצעים את פקודות המשטר. ההתרעות האחרונות מצביעות על הצורך בערנות גבוהה מצד רשויות האכיפה והקהילה היהודית והישראלית בארה"ב, לנוכח ההערכה כי משטר טהרן עשוי לנקוט צעדים נגד יעדים אמריקאיים ובעלי עניין ישראלי.