בכיר איראני מבהיר: "לא נוותר על ההעשרה, אין משא ומתן על הגרעין"

בריאיון לאל-ג'זירה הבהיר דובר הפרלמנט האיראני כי טהרן לא תוותר על טכנולוגיית ההעשרה • "אנחנו בעמדת כוח, וארה"ב בעמדת חולשה" | הדברים נאמרו על רקע הדיווחים על המגעים המתקדמים בין וושינגטון לטהרן (בעולם)

על רקע הדיווחים על מגעים מתקדמים לקראת הסכם בין ל בנושא תוכנית הגרעין, בחר בכיר איראני להבהיר את עמדת טהרן בצורה חד משמעית.

דובר הוועדה לביטחון לאומי בפרלמנט האיראני, אבראהים רזאאי, מסר בריאיון לרשת אל-ג'זירה כי איראן אינה מנהלת כלל משא ומתן עם ארצות הברית על סוגיית הגרעין.

"בשלב הזה אין לנו כלל משא ומתן עם ארה"ב על סוגיית הגרעין", הבהיר רזאאי. "אם תהיה התקדמות וארה"ב תוכיח כוונות טובות, אז נוכל לדבר על נושאים אחרים". הדובר הוסיף והדגיש כי "ההעשרה אינה דבר שאפשר להתמקח עליו. הטכנולוגיה הזו עלתה לנו רבות ולא נוותר עליה".

הדברים נאמרו בעיתוי רגיש, כאשר גורמים אמריקנים מסרו לתקשורת כי טהרן הסכימה לוותר על מאגר האורניום המועשר לרמה גבוהה שברשותה. על פי דיווח ב'ניו יורק טיימס', ההצעה הנוכחית אינה קובעת כיצד יבוצע הוויתור, והדיון בפרטים נדחה לסבב השיחות הבא.

רזאאי המשיך והציג תמונה של איראן בעמדת כוח מול ארצות הברית. "אנחנו ברמת מוכנות צבאית והגנתית הגבוהה ביותר, ומוכנים לכל תרחיש", אמר. "אנחנו מאמינים בטהראן שאין בפני אמריקה אלא להיכנע ולקבל - או דרך הדיפלומטיה, או מול הטילים שלנו".

הדובר האיראני סיכם את דבריו בהצהרה תקיפה: "אנחנו חזקים יותר מאשר לפני חודש. אנחנו בעמדת כוח, וארה"ב בעמדת חולשה". דבריו משקפים את הביטחון העצמי הגובר בטהרן, על רקע המתיחות המתמשכת עם ארצות הברית.

כזכור, אמש התייחס ראש הממשלה למו"מ בין ארה"ב לאיראן ועדכן: ""שוחחתי אמש עם על מזכר ההבנות לפתיחת מצרי הורמוז ועל המשא ומתן הקרוב להסכם סופי בנושא תוכנית הגרעין של איראן".

לדבריו, "הנשיא טראמפ ואני הסכמנו שכל הסכם סופי עם איראן חייב להסיר את סכנת הגרעין. המשמעות היא פירוק מתקני ההעשרה הגרעיניים של איראן והוצאת החומר הגרעיני המועשר משטחה."

האירנים לא מבינים..איך ארצות הברית וישראל הובסו...ועוד עושים תנאים. טרמפ אמר שהם מוכנים להכל ..העיקר שלום...הויי הויי טרמפ עוד לא הבנת עם מי יש לך עסק ?
יוגב

