מקורות אופוזיציה איראניים מדווחים על פריסה נרחבת של כוחות הביטחון האיראנים ברחובות טהרן, על רקע חשש של המשטר מהתפרצות מחאה נוספת לקראת טקסי ציון ליום ה-40 למותם של המוני המפגינים מאש המשטר בחודש ינואר.

במקביל דווח כי לקראת חידוש המשא ומתן בין איראן לבין ארצות הברית מחר (שלישי) בז'נווה, בטהרן יש שמטילים ספק רב בתועלת שבשיחות, בעוד שאחרים מזהירים מפני עימות צבאי שיהיה "זוועה גדולה" כהגדרתם.

שר החוץ, עבאס עראקצ'י, כתב: "אני נמצא בז'נווה עם רעיונות אמיתיים להשגת עסקה הוגנת וצודקת. מה שלא נמצא על השולחן: כניעה בפני איומים".

לעומת זאת, קמראן ע'זנפארי, חבר ועדת הפנים בפרלמנט האיראני, אמר בערוץ האופוזיציה "איראן אינטרנשיונל" כי המשא ומתן הוא "עקר" - והזהיר מאפשרות שסנקציות כבדות יותר יוטלו על טהרן. לדבריו, "בשולחן המשא ומתן עם ארצות הברית, עלולים להיכפות מחירים כבדים אף יותר".

ראש הממשלה נתניהו אמר כי הודיע לנשיא ארה"ב בפגישה שקיימו בשבוע שעבר שכל הסכם עם איראן חייב לכלול את פירוק תשתית הגרעין שלה, ולא רק את הפסקת תהליך ההעשרה. הוא הוסיף כי המטרה היא להוציא את כל ציוד ההעשרה מאיראן ולהגביל את טווח הטילים הבליסטיים ל-300 קילומטרים בלבד.