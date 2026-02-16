ערב פתיחת סבב השיחות המכריע בז'נבה בנושא תוכנית הגרעין, פתחה איראן היום (שני) בתרגיל צבאי רחב היקף במצר הורמוז.

המהלך האיראני נצפה מקרוב על ידי ארה"ב שמגבירה את הנוכחות באזור.

היום (שני), דווח על לא פחות מ-18 מטוסי F35 (חמקניים) העושים את דרכם מאירופה לאזור הרותח.

מנגד, המהלך האיראני מכונה על ידי טהרן "שליטה חכמה במצר הורמוז", ונתפס על ידי ארה"ב כהתגרות מכוונת מצידה של טהרן - יממה לפני השיחות בין ויטקוף לערקאצ'י.

​התרגיל האיראני נערך בפיקוחו ובמעקבו האישי של מפקד משמרות המהפכה, הגנרל מוחמד פאכפור.

לפי הודעת מחלקת יחסי הציבור של הארגון, המטרה המרכזית של האימון היא "להעריך תוכניות ביטחוניות ותרחישים של פעולה צבאית הדדית בתגובה לאיומים ביטחוניים וצבאיים פוטנציאליים באזור מצר הורמוז".

עוד נמסר כי הכוחות מתרגלים שימוש ב"יתרונות הגיאופוליטיים" של איראן במפרץ הפרסי ובים עומאן.

​מומחים בינלאומיים מחזקים את ההערכות כי התזמון אינו מקרי.

פתיחת התרגיל, יממה בלבד לפני שנציגי איראן וארה"ב צפויים להיפגש בחסות עומאנית בשוויץ, נועדה להעביר מסר של הרתעה מול נושאות המטוסים "אברהם לינקולן" וה"ג'רלד פורד" שנשלחו לאזור.

בשיחה עם ה'ג'רוזלם פוסט' הסבירו מומחים כי "התרגיל הזה הוא איתות לארצות הברית ולשווקי הסחורות שאיראן מוכנה לסגור את המצר. זהו ניסיון להדוף את הלחץ האמריקני".

​במהלך התרגיל נבחנו יכולות התגובה המהירה של היחידות הימיות. משמרות המהפכה הדגישו בהודעתם הרשמית כי "התגובה המהירה, המכריעה והמקיפה של הכוחות המבצעיים של משמרות המהפכה למזימות נגד הביטחון בזירה הימית, עומדת במרכז התרגילים המודיעיניים והמבצעיים".

המהלך האיראני מדגיש את החשיבות האסטרטגית של המצר, המשמש כנתיב מעבר לכעשרים אחוזים מתפוקת הנפט העולמית, ומהווה את אחד המנופים המרכזיים של טהרן מול הקהילה הבינלאומית.

מאז שגברה המתיחות בין ארה"ב לאיראן בעקבות ההפגנות במדינה, עלו דיווחים על אפשרות לפיה ארה"ב תטיל מצור על המיצר, מהלך שיפגע לא רק באיראן, אלא גם בבנות בריתה הקרובות סין ורוסיה.

ההערכה היא כי ארה"ב נמנעה עד כה מהמהלך כדי למנוע עימות ישיר עם שתי המעצמות.

בתוך כך, מזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו הביע היום סקפטיות בנוגע לסיכויי ההצלחה של שיחות המשא ומתן עם איראן.

"הלוואי שזה יצליח", אמר רוביו. עם זאת הוא הדגיש כי הוא לא בטוח שהדבר יביא תוצאות.

"יש לנו עסק עם קיצונים שיעיים שרואים את העולם מנקודת מבט תיאוקרטית ולא גיאופוליטית", אמר רוביו.