משמרות המהפכה האיראניות פרסמו הלילה (בין שבת לראשון) אזהרה חריפה, לפיה כל תקיפה נגד מכליות הנפט והספינות המסחריות האיראניות תוביל למתקפה אלימה נגד אחד המרכזים האמריקניים באזור ונגד ספינות האויב. האיום מגיע על רקע המתיחות הגוברת במפרץ הפרסי והמצור הימי שמטילה ארצות הברית על איראן.

ההצהרה האיראנית מהווה הסלמה משמעותית בלשון האיומים מצד טהרן, זאת בעוד המשטר האיראני מתמודד עם משבר כלכלי חמור כתוצאה מהמצור.

רקע: ניסיון תקיפה במפרץ

האיום האיראני מגיע בעקבות ניסיון תקיפה שבוצע בליל שבת האחרון, במהלכו ניסו משמרות המהפכה לפגוע בשלוש משחתות אמריקניות שיצאו מהמפרץ הפרסי לים הערבי. הכוחות האמריקניים השיבו באש, במהלך שמעיד על המתיחות הגוברת באזור.

במקביל, דווח כי איחוד האמירויות תקפה תשתיות איראניות כחלק מההסלמה הנוכחית במפרץ הפרסי. על פי גורם המעורה בנושא, המדובר בהתפתחות משמעותית המעידה על הרחבת מעגל המעורבים בעימות. איחוד האמירויות סובלת בימים האחרונים מהמצור הימי שמטילה איראן על מצר הורמוז.

המצור הכלכלי חונק את איראן

האיומים האיראניים מגיעים על רקע משבר כלכלי חמור שפוקד את המשטר בטהרן. על פי דיווחים, המצור הימי האמריקאי גורם למצוקה אדירה בכלכלה האיראנית, כאשר מאגרי הנפט עומדים לעלות על גדותיהם בתוך כחודש.

חמיד חוסיני, מומחה בכיר לתעשיית הנפט האיראנית, התבטא בחריפות: "המצור הימי הוא איום חמור הרבה יותר אפילו ממלחמה. יש לשבור את הקיפאון הנוכחי, משום שייצוא הנפט והאנרגיה שלנו, וכן עתיד בתי הזיקוק שלנו, נמצאים כעת בסיכון".

הנתונים בשטח מצביעים על קטסטרופה מתקרבת. המטבע האיראני צולל, האינפלציה זינקה ל-60% ומיליון משרות אבדו. המצב הכלכלי הקשה עשוי להסביר את הלשון החריפה של האיומים האיראניים, כאשר המשטר מנסה להציג עוצמה למרות המצוקה הפנימית.