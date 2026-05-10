כיכר השבת
איום איראני

משמרות המהפכה מאיימים: תקיפת מכליות נפט תוביל למתקפה על בסיסים אמריקניים

משמרות המהפכה מאיימים בתגובה אלימה על כל פגיעה במכליות נפט איראניות • האיום מגיע על רקע המצור הימי האמריקאי והמשבר הכלכלי בטהרן | המתיחות במפרץ הפרסי מסלימה

נושאת המטוסים בוש במצור הימי נגד איראן (צילום: פיקוד מרכז | סנטקום ארה"ב)

משמרות המהפכה האיראניות פרסמו הלילה (בין שבת לראשון) אזהרה חריפה, לפיה כל תקיפה נגד מכליות הנפט והספינות המסחריות האיראניות תוביל למתקפה אלימה נגד אחד המרכזים האמריקניים באזור ונגד ספינות האויב. האיום מגיע על רקע המתיחות הגוברת במפרץ הפרסי והמצור הימי שמטילה ארצות הברית על .

ההצהרה האיראנית מהווה הסלמה משמעותית בלשון האיומים מצד טהרן, זאת בעוד המשטר האיראני מתמודד עם משבר כלכלי חמור כתוצאה מהמצור.

רקע: ניסיון תקיפה במפרץ

האיום האיראני מגיע בעקבות ניסיון תקיפה שבוצע בליל שבת האחרון, במהלכו ניסו משמרות המהפכה לפגוע בשלוש משחתות אמריקניות שיצאו מהמפרץ הפרסי לים הערבי. הכוחות האמריקניים השיבו באש, במהלך שמעיד על המתיחות הגוברת באזור.

במקביל, דווח כי איחוד האמירויות תקפה תשתיות איראניות כחלק מההסלמה הנוכחית במפרץ הפרסי. על פי גורם המעורה בנושא, המדובר בהתפתחות משמעותית המעידה על הרחבת מעגל המעורבים בעימות. איחוד האמירויות סובלת בימים האחרונים מהמצור הימי שמטילה איראן על מצר הורמוז.

המצור הכלכלי חונק את איראן

האיומים האיראניים מגיעים על רקע משבר כלכלי חמור שפוקד את המשטר בטהרן. על פי דיווחים, המצור הימי האמריקאי גורם למצוקה אדירה בכלכלה האיראנית, כאשר מאגרי הנפט עומדים לעלות על גדותיהם בתוך כחודש.

חמיד חוסיני, מומחה בכיר לתעשיית הנפט האיראנית, התבטא בחריפות: "המצור הימי הוא איום חמור הרבה יותר אפילו ממלחמה. יש לשבור את הקיפאון הנוכחי, משום שייצוא הנפט והאנרגיה שלנו, וכן עתיד בתי הזיקוק שלנו, נמצאים כעת בסיכון".

הנתונים בשטח מצביעים על קטסטרופה מתקרבת. המטבע האיראני צולל, האינפלציה זינקה ל-60% ומיליון משרות אבדו. המצב הכלכלי הקשה עשוי להסביר את הלשון החריפה של האיומים האיראניים, כאשר המשטר מנסה להציג עוצמה למרות המצוקה הפנימית.

ספינת המלחמה USS George H.W. Bush (CVN 77) עוברת בים הערבי (צילום: פיקוד המרכז של ארה"ב | סנטקום)

ישראל הקימה בסיס סודי בעיראק

בהתפתחות נוספת, נחשף אמש כי ישראל הקימה מוצב צבאי חשאי במדבר העיראקי זמן קצר לפני פרוץ המלחמה באיראן. המתקן הסודי שימש כבסיס לכוחות מיוחדים וכמרכז לוגיסטי עבור חיל האוויר הישראלי בתקיפות נגד איראן.

על פי הדיווח ב"וול סטריט ג'ורנל", ארצות הברית ידעה על הקמת המתקן מראש. המוצב אפשר לישראל לקצר משמעותית את מרחקי הטיסה לאיראן ולשפר את יכולות התקיפה האווירית. גורמים אמריקאים מסרו כי המתקן היה חיוני להצלחת המבצעים האוויריים נגד מטרות איראניות במהלך המלחמה.

