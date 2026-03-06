מרגלים עבור איראן עקבו אחרי הקהילה היהודית בבריטניה - ונעצרו

המשטרה בלונדון הודיעה כי ארבעה גברים נעצרו בחשד לפעילות ריגול עבור איראן, במסגרת חקירה המתמקדת במעקב אחר אתרים ואנשים בקהילה היהודית בעיר.

על פי הודעת משטרת לונדון, אחד העצורים הוא אזרח איראני ושלושה נוספים מחזיקים באזרחות כפולה – בריטית ואיראנית. המעצרים בוצעו באזור ברנט שבצפון לונדון ובעיר ווטפורד הסמוכה.

החקירה מתנהלת זה תקופה ארוכה ועוסקת בחשד למעקב ואיסוף מידע על יעדים הקשורים לקהילה היהודית בלונדון. מפקדת במשטרת המטרופולין, הלן פלנגן, מסרה כי המעצרים הם חלק ממבצע רחב יותר של הרשויות הבריטיות נגד פעילות מודיעינית זרה.

במסגרת אותו מבצע נעצרו שישה בני אדם נוספים בחשד שסייעו לעבירה, כך לפי הודעת המשטרה. גילאי החשודים שנעצרו נעים בין 22 ל־55.

בבריטניה מזהירים בשנים האחרונות מפני פעילות מודיעינית איראנית במדינה. גם מחוקקים וגופי ביטחון בבריטניה התריעו בעבר כי טהרן פועלת לאיסוף מידע ולהפעלת גורמים מקומיים נגד יעדים שונים במערב.