כיכר השבת
עליית מדרגה

מרגלים עבור איראן עקבו אחרי הקהילה היהודית בבריטניה - ונעצרו

חקירה בבריטניה חושפת חשד למעקב אחר אתרים ואנשים בקהילה היהודית בלונדון; בין העצורים אזרח איראני ושלושה בעלי אזרחות כפולה בריטית-איראנית (חדשות)

יהודים חרדים בלונדון (צילום: שאטרסטוק)

המשטרה בלונדון הודיעה כי ארבעה גברים נעצרו בחשד לפעילות ריגול עבור , במסגרת חקירה המתמקדת במעקב אחר אתרים ואנשים בקהילה היהודית בעיר.

על פי הודעת משטרת לונדון, אחד העצורים הוא אזרח איראני ושלושה נוספים מחזיקים באזרחות כפולה – בריטית ואיראנית. המעצרים בוצעו באזור ברנט שבצפון לונדון ובעיר ווטפורד הסמוכה.

החקירה מתנהלת זה תקופה ארוכה ועוסקת בחשד למעקב ואיסוף מידע על יעדים הקשורים לקהילה היהודית בלונדון. מפקדת במשטרת המטרופולין, הלן פלנגן, מסרה כי המעצרים הם חלק ממבצע רחב יותר של הרשויות הבריטיות נגד פעילות מודיעינית זרה.

במסגרת אותו מבצע נעצרו שישה בני אדם נוספים בחשד שסייעו לעבירה, כך לפי הודעת המשטרה. גילאי החשודים שנעצרו נעים בין 22 ל־55.

בבריטניה מזהירים בשנים האחרונות מפני פעילות מודיעינית איראנית במדינה. גם מחוקקים וגופי ביטחון בבריטניה התריעו בעבר כי טהרן פועלת לאיסוף מידע ולהפעלת גורמים מקומיים נגד יעדים שונים במערב.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר