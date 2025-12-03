הריאל האיראני צנח אתמול לשפל חדש של 1.2 מיליון ריאל לדולר אחד, על רקע הלחץ הכלכלי הכבד הנובע מהסנקציות הבינלאומיות שהוטלו על תוכנית הגרעין של איראן.

השער החדש נקבע בזמן שמאמצי החייאת המשא ומתן בין ארצות הברית לאיראן בנוגע להסכם הגרעין תקועים ללא התקדמות ברורה.

הנפילה החריפה בשער הריאל מעלה משמעותית את מחירי המזון ומצרכים בסיסיים, מה שמקשה עוד יותר על שגרת החיים של אזרחי איראן. מחירי בשר, אורז ומוצרים חיוניים נוספים ממשיכים בחודשים האחרונים במגמת עלייה עקבית.

הכלכלה האיראנית נפגעה באופן עמוק מהסנקציות שהוטלו עליה, במיוחד מאז נסיגת ארצות הברית מהסכם הגרעין בשנת 2018 בזמן כהונתו של הנשיא דונלד טראמפ. בעת חתימת ההסכם בשנת 2015 נסחר הריאל בשער של כ-32 אלף לדולר. לאחר שובו של טראמפ לבית הלבן לקדנציה שנייה, הוא חידש את קמפיין “הלחץ המקסימלי” שכלל סנקציות נוספות על גורמים הסוחרים בנפט איראני, כולל חברות שפעלו בסין בהנחות משמעותיות.

במקביל, בסוף ספטמבר הופעל מחדש מנגנון ה“סנאפבק” של האו״ם, שהוביל להשבת סנקציות בינלאומיות על איראן. הסנקציות כוללות הקפאת נכסים איראניים בחו״ל, עצירת עסקאות נשק עם טהרן והטלת מגבלות על פיתוח תוכנית הטילים הבליסטיים שלה, לצד צעדים נוספים.

במקביל גוברת הדאגה בקרב התושבים האיראנים מפרוץ עימות נוסף עם ישראל, יחד עם אפשרות של התערבות אמריקנית.