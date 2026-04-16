מהמומחים הגדולים לאפריקה: האיש שנבחר להיות שגריר בסומלילנד

ועדת המינויים של משרד החוץ, בראשות השר גדעון סער, אישרה את מינויו של מיכאל לוטם לתפקיד שגריר ישראל הראשון לסומלילנד. לוטם הוא דיפלומט ותיק המכהן כיום כשגריר כלכלי נייד ליבשת אפריקה, ובעבר שירת כשגריר ישראל בקניה, אזרבייג'ן וקזחסטן.

בשלב הראשון, לוטם יכהן כשגריר לא תושב. המינוי יוצא לפועל בעקבות פריצת הדרך המדינית וכינון היחסים בין המדינות בדצמבר 2025, ולאחר ביקורו ההיסטורי של שר החוץ סער בסומלילנד בינואר האחרון. על פי הדיווחים, לוטם כבר הגיע לסומלילנד לצורך תחילת תפקידו,

מהלך זה משלים את חילופי השגרירים בין המדינות, לאחר שבחודש פברואר האחרון הודיעה סומלילנד על מינויו של ד”ר מוחמד חגי לשגרירה הראשון בישראל. כעת, המינוי של לוטם ממתין לאישור סופי של ועדת השרים למינויים ושל מליאת הממשלה.