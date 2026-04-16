כיכר השבת
היסטוריה דיפלומטית

מהמומחים הגדולים לאפריקה: האיש שנבחר להיות שגריר בסומלילנד

מיכאל לוטם, דיפלומט מנוסה ששירת בעבר באפריקה ובמרכז אסיה, נבחר להוביל את הנציגות הישראלית החדשה | המינוי ההיסטורי מגיע כהמשך ישיר לכינון היחסים הרשמיים בין המדינות וביקור שר החוץ במדינה (חדשות בארץ)

נשיא סומלילנד וראש ממשלת ישראל (צילום: עמוס בן גרשום/ לע״מ, Dr. Mohamed Hagi)

ועדת המינויים של משרד החוץ, בראשות השר גדעון סער, אישרה את מינויו של מיכאל לוטם לתפקיד שגריר ישראל הראשון ל. לוטם הוא דיפלומט ותיק המכהן כיום כשגריר כלכלי נייד ליבשת אפריקה, ובעבר שירת כשגריר ישראל בקניה, אזרבייג'ן וקזחסטן.

בשלב הראשון, לוטם יכהן כשגריר לא תושב. המינוי יוצא לפועל בעקבות פריצת הדרך המדינית וכינון היחסים בין המדינות בדצמבר 2025, ולאחר ביקורו ההיסטורי של שר החוץ סער בסומלילנד בינואר האחרון. על פי הדיווחים, לוטם כבר הגיע לסומלילנד לצורך תחילת תפקידו,

מהלך זה משלים את חילופי השגרירים בין המדינות, לאחר שבחודש פברואר האחרון הודיעה סומלילנד על מינויו של ד”ר מוחמד חגי לשגרירה הראשון בישראל. כעת, המינוי של לוטם ממתין לאישור סופי של ועדת השרים למינויים ושל מליאת הממשלה.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

הצטרפו עכשיו לקבוצת העידכונים של כיכר השבת

עקבו אחרינו ב -Google News

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר