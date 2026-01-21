שורת מדינות דוחות את "מועצת השלום" של טראמפ, טורקיה מצטרפת

גל הסירובים האירופי למועצת השלום של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ ממשיך להתרחב. לאחר שצרפת ובריטניה דחו את ההזמנה האמריקאית, מצטרפות אליהן כעת גם איטליה ושוודיה.

המהלך מעמיק את המשבר הדיפלומטי בין וושינגטון לבירות אירופה, כאשר מדינות היבשת חוששות כי הגוף החדש נועד לפגוע במבנה ובסמכות האו"ם. כזכור, "מועצת השלום" הוקמה במקור לפיקוח על שיקום עזה, אך טראמפ אותת על כוונתו להרחיב את פעילותה לסכסוכים נוספים ברחבי העולם.

הסירוב הבריטי הגיע אתמול, כאשר דוברו של ראש הממשלה קיר סטארמר הבהיר כי בריטניה מודאגת מכך שטראמפ הזמין את נשיא רוסיה ולדימיר פוטין ונשיא בלארוס אלכסנדר לוקשנקו למועצה. "בריטניה לא תצטרף אליה במצב הדברים הנוכחי", נמסר מלשכת סטארמר, תוך הדגשת מחויבותה "הבלתי ניתנת לערעור" לאו"ם.

קודם לכן, נשיא צרפת עמנואל מקרון היה הראשון לדחות את ההצעה האמריקאית. לשכתו הבהירה כי מדובר בגוף שעלול לפגוע במבנה הבינלאומי המוכר. הצטרפותן של איטליה ושוודיה מעידה על חשש רחב יותר ביבשת מפני ניסיון אמריקאי ליצור מנגנון מקביל לאו"ם.

בימים האחרונים פורסם כי טראמפ הזמין עשרות מנהיגים בעולם להצטרף למועצת השלום, בהם מלבד המדינות שסירבו גם מנהיגי גרמניה, הונגריה, אוסטרליה, מצרים, ארגנטינה, קנדה, אלבניה ובחריין. גם ראש הממשלה בנימין נתניהו הוזמן לכהן במועצה, אך הביע התנגדות חריפה למעורבות קטארית בגוף.

עד כה, הונגריה, מרוקו, אזרבייג'ן, בלארוס וטורקיה אישרו את הצטרפותן למועצת השלום. בקרמלין מסרו כי גם פוטין קיבל הזמנה וכי הוא בוחן אותה כרגע. המתיחות סביב המועצה מצטרפת למשבר הדיפלומטי הרחב יותר בין ארה"ב לאירופה, כולל הדרישה הצרפתית לתרגיל נאט"ו בגרינלנד בעקבות הצהרות טראמפ על רצונו לכבוש את האי.