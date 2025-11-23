אסטרונאוטים בתחנת החלל הבינלאומית (ISS) הדגימו לאחרונה תופעה פיזיקלית נדירה ומרתקת המכונה "אפקט ג'אניבקוב". התופעה, הידועה גם כ"משפט ציר הביניים" או "משפט מחבט הטניס", היא אירוע קינטי שאינו נצפה בקלות על פני כדור הארץ, אך מתרחש באופן טבעי בסביבת מיקרו-כבידה.

האסטרונאוט והצלם הוותיק דון פטיט הדגים את האפקט תוך שימוש בציוד הצילום שלו. פטיט תיעד את מצלמת הניקון Z9 שלו, עם עדשה ופלאש מחוברים, כשהיא מרחפת ומסתובבת בחלל. בסרטון שצולם על סיפון ה-ISS, המצלמה הסתובבה על צירה למשך מספר שניות, ואז התהפכה ב-180 מעלות והמשיכה להסתובב סביב ציר חדש.

משפט ציר הביניים מתאר כיצד גוף קשיח בעל שלושה מומנטי אינרציה שונים יתהפך באופן בלתי צפוי על צירו לאחר זמן מה של סיבוב, גם ללא כוח חיצוני. לגופים כאלה יש שני צירים שמאפשרים סיבוב יציב, אך סיבוב סביב הציר האמצעי אינו יציב – מה שמוביל להיפוך הכיוון של הגוף במהלך הסיבוב.

תופעה פיזיקלית זו נצפתה לראשונה על ידי הקוסמונאוט הסובייטי ולדימיר ג'אניבקוב בתחנת החלל מיר בשנת 1985. מאז גילויה, היא מרתקת במיוחד כשהיא מודגמת בתנאי מיקרו-כבידה.