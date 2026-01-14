כיכר השבת
האוזניים כאבו

קצב דיפלומטי: כשמנהיגי יפן ודרום קוריאה נטשו את החליפות לטובת התופים

בצעד נועז ששבר את כל כללי הטקס המעונבים, מנהיגי יפן ודרום קוריאה הדהימו את המשתתפים כשפשטו את החליפות לטובת דואט תופים סוער בבגדי ספורט תואמים (חדשות בעולם)

מנהיגי יפן ודרום קוריאה על התופים (צילום: רשתות חברתיות)

בלב העיר העתיקה נארה שביפן, בתום יום גדוש בדיונים אסטרטגיים על ביטחון ושרשראות אספקה, התרחש מחזה בלתי נתפס שהכה גלים ברשתות החברתיות: ראש ממשלת יפן, סנאה טקאיצ'י, ונשיא דרום קוריאה, לי ג'ה-מיונג, פצחו ב"ג'אם סשן" סוער של תיפוף לצלילי להיטי פופ.

השניים, שהחליפו את בגדי השרד הרשמיים באימוניות כחולות תואמות שעליהן מתנוסס שמם, תופפו יחד, היוזמה הגיעה מצד מתופפת נודעת בעברה, שהחליטה להפתיע את הנשיא לי לאחר שזה שיתף אותה בעבר כי נגינה בתופים היא חלום ארוך שנים שלו.

מנהיגי יפן ודרום קוריאה על התופים (צילום: מסך)

הנשיא לי לא הסתיר את התרגשותו וכתב לאחר מכן ברשת X כי למרות שההתחלה הייתה מעט "מביכה", המקצבים התמזגו בסופו של דבר. הוא בחר להשתמש ברגע המוזיקלי כמשל ליחסי המדינות: "בדיוק כפי שכיבדנו את ההבדלים בינינו והרמוניזציה של המקצבים שלנו, אני מקווה שקוריאה ויפן יעמיקו את שיתוף הפעולה ויתקרבו זו לזו צעד אחר צעד".

בעוד שהפסגה בנארה נועדה לחזק את הקשרים מול המתיחות הגוברת עם סין וסוגיית טאיוואן, הסרטון הפך לוויראלי מסיבות אחרות לגמרי. גולשים רבים שיבחו את המנהיגים על הצד האנושי והנגיש שהפגינו, אך היו גם מי שפחות התרשמו מהכישרון המוזיקלי. חלק מהמגיבים התבדחו כי "האוזניים כואבות" מהביצוע, ואחרים אף תהו אם מדובר בסרטון שנוצר על ידי בינה מלאכותית.

