כיכר השבת
דרמה באוויר

מטוס ביצע נחיתת חירום אחרי שצנח בפתאומיות באוויר; נוסעים נפצעו

טיסת JetBlue ממקסיקו לניו ג'רזי נאלצה לנחות בפלורידה לאחר צניחת גובה חדה | לפחות שלושה נוסעים נפצעו, אחד מהם עם חתך בראש | רשות התעופה האמריקנית פתחה בחקירה (בעולם)

טיסה (צילום: שאטרסטוק)

מטוס נוסעים של חברת JetBlue, שהיה בדרכו מקנקון שבמקסיקו לניוארק שבניו ג'רזי, ביצע אתמול (חמישי) נחיתת חירום בנמל התעופה הבין־לאומי של טמפה שבפלורידה, לאחר שבמהלך הטיסה חוותה המערכת צניחת גובה פתאומית.

על פי הדיווחים, כמה נוסעים ואנשי צוות נפצעו ופונו לקבלת טיפול רפואי בבתי חולים באזור. בהקלטה מהטיסה נשמע אחד מאנשי הצוות מדווח בקשר: "יש לנו לפחות שלושה פצועים – נראה שאחד מהם סובל מחתך בראש".

רשות התעופה הפדרלית (FAA) מסרה כי פתחה חקירה לבירור נסיבות האירוע, וכי המטוס הוסט לנחיתה דחופה בשעה 14:00 (שעון מקומי). הסיבה לצניחה בגובה טרם ידועה.

נוסעים דיווחו כי במהלך הטיסה הורגשו טלטלות חזקות והמטוס "נפל לפתע" למשך מספר שניות. עם הנחיתה, צוותים רפואיים עלו למטוס ובדקו את הפצועים והנוסעים הנוספים. חלקם נזקקו להמשך טיפול ופונו לבתי חולים סמוכים.

מחברת JetBlue נמסר: "הצוות שלנו הוציא את המטוס משירות לצורך בדיקה, ונבצע חקירה מלאה כדי לקבוע את הסיבה לתקלה. בטיחות הנוסעים ואנשי הצוות שלנו היא בראש סדר העדיפויות, ואנו נעשה הכול כדי לתמוך במעורבים באירוע".

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר