מטוס נוסעים של חברת JetBlue, שהיה בדרכו מקנקון שבמקסיקו לניוארק שבניו ג'רזי, ביצע אתמול (חמישי) נחיתת חירום בנמל התעופה הבין־לאומי של טמפה שבפלורידה, לאחר שבמהלך הטיסה חוותה המערכת צניחת גובה פתאומית.

על פי הדיווחים, כמה נוסעים ואנשי צוות נפצעו ופונו לקבלת טיפול רפואי בבתי חולים באזור. בהקלטה מהטיסה נשמע אחד מאנשי הצוות מדווח בקשר: "יש לנו לפחות שלושה פצועים – נראה שאחד מהם סובל מחתך בראש".

רשות התעופה הפדרלית (FAA) מסרה כי פתחה חקירה לבירור נסיבות האירוע, וכי המטוס הוסט לנחיתה דחופה בשעה 14:00 (שעון מקומי). הסיבה לצניחה בגובה טרם ידועה.

נוסעים דיווחו כי במהלך הטיסה הורגשו טלטלות חזקות והמטוס "נפל לפתע" למשך מספר שניות. עם הנחיתה, צוותים רפואיים עלו למטוס ובדקו את הפצועים והנוסעים הנוספים. חלקם נזקקו להמשך טיפול ופונו לבתי חולים סמוכים.

מחברת JetBlue נמסר: "הצוות שלנו הוציא את המטוס משירות לצורך בדיקה, ונבצע חקירה מלאה כדי לקבוע את הסיבה לתקלה. בטיחות הנוסעים ואנשי הצוות שלנו היא בראש סדר העדיפויות, ואנו נעשה הכול כדי לתמוך במעורבים באירוע".