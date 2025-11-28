( צילום: FJCU )

יותר מ-100 יהודים ששירתו בצבא האוקראיני נפלו עד כה בקרבות מול רוסיה, מאז פלישתה לאוקראינה בפברואר 2022. בחודש מאי, לראשונה, נהרג גם מתנדב יהודי זר, בנימין אשר, בן 21 מהונגריה. רק השבוע הוחזרה גופתו, יחד עם חיילים אחרים, לקבורה ואתמול (ה') הוא הובא לקבורה בקייב.

ארונו הוצב במרכז קייב והרב הראשי משה אסמן, כנציג הקהילה היהודית, נשא דברים: "ליהודי, בטבע שלו, קשה לשבת בבית כשהוא רואה אי-צדק, כאשר הורגים אנשים. בנימין הגיע מהונגריה והקריב את חייו כדי להגן על העם מהטרור הרוסי. אנו מקווים ומתפללים לשלום אמיתי בקרוב". הרב תמך באביו של החייל - שחבש כיפה לראשו בעת ההלוויה ועוברים ושברים ניגשו לחבק ולחזק אותו - ואחר כך גם אמר קדיש בבית העלמין. אשר, שכונה "נמו" בפי חבריו לחטיבת הסער השלישית האוקראינית בגלל שמיעט לדבר, שירת כחייל בכוחות המזוינים ההונגריים ושובץ לתפקיד משרדי שלא תאם את שאיפותיו. כשנה לאחר פרוץ המלחמה באוקראינה הוא הודיע למפקדיו ההוגריים על החלטתו לעזוב את הצבא וכנוותו להצטרף למלחמה באוקראינה. מפקדו האוקראיני סיפר לכלי תקשורת מקומיים: "הוא חפר, החזיק בעמדות ולחם כמו חייל רגלים אמיתי". לדבריהם, "במשך זמן מה שירת אשר כחובש קרבי. הוא עבר בין עמדות, סייע לפצועים, ובהמשך עבר ליחידה הלוגיסטית, שבה סייע בהכנת אספקה ששימשה לציוד רחפני קרב קרקעיים ונשלחה לחזית. הוא לקח את זה ברצינות רבה וביצע את משימותיו היטב".

( צילום: FJCU )

במחצית חודש מאי השנה הוא נשלח לחזית באזור חרקוב. ב-24.5 נהרג. "כל מה שאני יודע זה שהוא עזר למתנדב זר אחר, ואז מזל"טים של האויב עקבו אחריו ותקפו. הוא התעלם מפקודות לסגת כי רצה להישאר ולהמשיך להילחם בעמדתו", אמר אחד מחבריו.

אביו של אשר, שהגיע לקייב השבוע וביקש שבנו ייקבר בבירה האוקראינית, משום ש"ליבו ונשמתו של בנימין היו קשורים לאוקראינה ולעם האוקראיני. הוצעו לו יחידות אחרות - שמעתי שהוא אפילו ביקר בכמה מהן. אבל זה היה בלתי מקובל עבורו אם היחידה הייתה, אם אפשר לומר כך, 'שקטה'. הוא לא רצה סתם לשבת ולחכות. הוא רצה להיות במקום שבו הוא באמת נחוץ - בחזית, ממש במרכז המלחמה".

"פדרציית הקהילות היהודיות באוקראינה" (FJCU) מסרה: "בשם יהודי המדינה אנו משתתפים בצערה העמוק של משפחת אשר, על נפילת בנם בנימין, שלא עמד מנגד - ומסר את נפשו למען אוקראינה. זה מעשה אצילי שלא יישכח לעד ואנו נוסיף את שמו לרשימת הנופלים היהודים הארוכה, לתפילות ושיעורי תורה לעילוי נשמתו. בנימין האמין שכל מעשה טוב, אפילו קטן, יכול להוסיף אור בעולם ולשנותו לטובה. זה נכון לכולנו: כל מעשה טוב מוסיף אור וטוב לעולם ומטה את הכף לגאולה השלימה ולביאת המשיח שאז 'לא ישא גוי אל גוי חרב ולא ילמדו עוד מלחמה'".