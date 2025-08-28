מפתיע: מה חיפשו צעירים יהודים בחופשת הקיץ בבתי העלמין?

מעל ל-1,600 בתי עלמין יהודים מנקדים את הונגריה שבאירופה לכל אורכה ורוחבה. בתי העלמין הללו, סמל להתיישבות היהודית הארוכה והמשמעותית במדינה המרכז אירופאית נמצאים בכל עיר ועיירה במדינה, אבל מטבע הדברים מלבד המרכזיים שבהם הממשיכים לשמש כבתי עלמין גם בימינו אלו, לא מעט מהם מעלים עזובה וכמעט נשכחו מלב.

כמה ארגונים יהודים מטפלים בבתי העלמין האלו אבל נוכח המספר הרב שלהם, יש צורך בידיים נוספות שיעשו זאת, בפרט במקומות נידחים יותר. יוזמה מפתיעה שהחלה בחודש האחרון הביאה צעירים יהודים מבודפשט החלו במבצע שיימשך בשנים הקרובות לניקוי בתי העלמין.

במסגרת זו, בשיתוף פעולה עם קהילות יהודיות קטנות ונידחות או עם עיריות מקומיות בערים ועיירות נידחים בהם אין כיום ולו יהודי אחד, הם מנכשים עשבים משבילי גישה ומצבות, מקימים ומשפצים מצבות שנפלו, בודקים שאין קברים שחוללו בידי אדם או בידי חיות ועושים הכל כדי לכבד את שוכני העפר בבתי העלמין היהודים במדינה.

הפעילות המיודת הזו נעשית במסגרת פעילות הקיץ של הסניף ההונגרי של רשת הנוער הבינלאומית של חב"ד - C-TEEN. מי שאחראי על הפעילות של הרשת בהונגריה הוא הרב צמי (צמח דוד) בסמן, יליד שיקגו שהגיע למדינה כדי לפעול עם הנוער המקומי לפני כשש שנים. בסמן שמעיד על עצמו כ"אמריקאי פעלתן" הצליח לרכז סביבו בני נוער יהודים רבים שמחפשים מצד אחד מסגרת חברתית פעילה לבני גילם לצד מקום שיקנה להם משמעות ומסורת יהודית.

לדברי בסמן, הפרויקט של ניכוי בתי העלמין נוגע עמוקות בבני הנוער: "זה מחזה שגרתי לראות אותם בוכים, כשהם קוראים את התיאורים העצובים המופיעים על חלק מהמצבות. זה מאוד נוגע בהם ומדובר בחוויה מעצימה מאוד. הם מרגישים שהם עושים תיקון עוול היסטורי ומעשה משמעותי וחשוב מאין כמותו. זו ממש 'גמילות חסד של אמת'. זו טובה לנפטרים שלא יוכלו לבוא ולומר להם תודה".

לפני כשנה הם חנכו מבנה של קבע ברחוב Pacsirtamező ברובע היהודי בבודפשט, והסניף הפך למקום מפגש מרכזי של בני נוער יהודים בבירה ההונגרית. עשרות צעירים פוקדים מידי יום את המתחם המושקע שבו ישנם חללי משחק עכשוויים וחדרי הרצאות, מגלים בני נוער יהודים בני גילם וחברים במסגרת שמקנה להם חוויה יהודית מונגשת.

הרב שלמה כובש שאחראי על מימון הפעילות עם הנוער באמצעות EMIH (איגוד קהילות שומרי תורה בהונגריה) בירך על היוזמה, ולדבריו ניקוי בתי העלמין מחבר את בני הנוער לעם ישראל בצורה מיוחדת שאין דרך אחרת שתשווה לה. "הצעירים הללו מבינים פתאום את גודלה של הקהילה היהודית בהונגריה ואת העובדה שיהודים מכל סוג בחרו להיקבר כיהודים במשך כל השנים, וזה גורם להם להתחבר ליהדותם ולרצות להמשיך את שרשרת הדורות. אנו בטוחים כי הפעילות עם היהודים שנפטרו בהונגריה תביא להגברת הפעילות למען היהודים החיים בה... אותם נערים שמספרם הולך וגדל הם העתיד של יהודי המדינה. הפעילות המבורכת שלהם עם הרב בסמן היא אבן דרך מהותית וחשובה עבור חיי היהדות הפורחת כיום בהונגריה".