כיכר השבת
הסלמה רב זירתית

השמיים בוערים: טילים איראניים יורטו בירדן ברגע האחרון

צבא ירדן עדכן רשמית כי מערכות ההגנה האווירית שלו יירטו בהצלחה חמישה טילים ששוגרו מאיראן לשטח הממלכה, זאת במקביל לגל תקיפות אמריקאי נרחב באיים איראניים, איומי תגובה מצד מיליציות פרו-איראניות וצעדים סעודיים להקמת קואליציה ימית להגנה בים האדום (בעולם)

חיילי הנחתים האמריקאים טוענים מערכת רקטות ארטילריה (צילום: צבא ארה"ב)

המזרח התיכון עומד על סף פיצוץ רב-זירתי: צבא ירדן הודיע הבוקר (רביעי) כי מערכות ההגנה האווירית שלו הצליחו ליירט בהצלחה חמישה טילים מתקדמים ששוגרו משטח לעבר שטחי הממלכה. עד כה לא דווח על נפגעים באירוע החריג, שמהווה הסלמה משמעותית בזירה האזורית.

במקביל, כלי תקשורת המזוהים עם המשטר באיראן דיווחו כי גל תקיפות עוצמתי שביצע לפנות בוקר צבא ארצות הברית התמקד במטרות אסטרטגיות באיים קשם, אבו מוסא וכיש, לצד יעדים נוספים במחוז בושהר. על פי הדיווחים האיראניים, המטוסים האמריקאים המריאו מבסיסים בשטח כווית.

כוחות צבא ארה"ב במפרץ הפרסי (צילום: צבא ארה"ב)

איום מיליציות: תגובה תוך 72 שעות

הטלטלה האזורית מקבלת ממד נוסף בעקבות דיווח שפורסם בעיתון הלבנוני "אל-אחבאר", המזוהה עם ארגון הטרור חיזבאללה. על פי גורם פיקודי באחת המיליציות הפרו-איראניות בעיראק, כוחות ההתנגדות נערכים לביצוע תגובה צבאית חריפה בתוך 72 שעות בלבד בעקבות מה שהגדירו כתקיפות האמריקניות-סעודיות.

לדבריו, המיליציות מנהלות תיאום הדוק לגבי אפשרויות התגובה עם גורמים נוספים בציר הפרו-איראני, ובהם המורדים החות'ים ב. האיום מצביע על סכנה ממשית להרחבת העימות לזירות נוספות במזרח התיכון.

סעודיה מקימה קואליציה ימית בינלאומית

בזירה הימית, סעודיה פועלת במרץ להקמת קואליציה בינלאומית רחבה להגנה על ספינות בים האדום מפני מתקפות בלתי פוסקות של מתימן – כך נמסר משני מקורות המעורים בפרטים. המקורות ציינו כי הרכב הקואליציה טרם גובש סופית וכי מתקיימים מגעים עם עשרות מדינות.

המהלך מגיע לאחר שהחות'ים איימו להטיל מצור ימי על סעודיה בתגובה למה שכינו "מצור סעודי על תימן", טענה שריאד דוחה על הסף. בהמשך לכך, סעודיה הודיעה כי תקפה מטרות של החות'ים בנמל חודיידה כתגובה פרופורציונלית לפגיעה בכלי שיט סעודי.

ארה"ב תוקפת באיראן
ארה"ב תוקפת באיראן| צילום: צילום: סנטקום צבא ארה"ב

רקע: הסלמה מתמשכת

ההתפתחויות האחרונות מגיעות על רקע של תקיפות משותפות אמריקניות-סעודיות שבוצעו בימים האחרונים נגד מיליציות פרו-איראניות במזרק עיראק. על פי דיווחים, התקיפות הביאו למותם של כ-20 יועצים איראנים ממשמרות המהפכה.

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ הבהיר בהצהרות אחרונות כי ארצות הברית רואה באיראן אחראית לכל פעולות הטרור של המיליציות הפרו-איראניות באזור, ואיים בתגובה צבאית חריפה. "נכה בהם חזק מאוד. הם יודעים שזה מגיע ולא יכולים לעשות כלום", אמר טראמפ בבית הלבן.

האזור כולו נמצא כעת במצב של מתיחות קיצונית, כאשר כל צד מאיים בהסלמה נוספת.

איראןסעודיהירדןטיליםתימןחות'יםנמל חודיידהבאב אל מנדב

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגל
עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר