השמיים בוערים: טילים איראניים יורטו בירדן ברגע האחרון

חיילי הנחתים האמריקאים טוענים מערכת רקטות ארטילריה ( צילום: צבא ארה"ב )

המזרח התיכון עומד על סף פיצוץ רב-זירתי: צבא ירדן הודיע הבוקר (רביעי) כי מערכות ההגנה האווירית שלו הצליחו ליירט בהצלחה חמישה טילים מתקדמים ששוגרו משטח איראן לעבר שטחי הממלכה. עד כה לא דווח על נפגעים באירוע החריג, שמהווה הסלמה משמעותית בזירה האזורית.

במקביל, כלי תקשורת המזוהים עם המשטר באיראן דיווחו כי גל תקיפות עוצמתי שביצע לפנות בוקר צבא ארצות הברית התמקד במטרות אסטרטגיות באיים קשם, אבו מוסא וכיש, לצד יעדים נוספים במחוז בושהר. על פי הדיווחים האיראניים, המטוסים האמריקאים המריאו מבסיסים בשטח כווית.

כוחות צבא ארה"ב במפרץ הפרסי ( צילום: צבא ארה"ב )

איום מיליציות: תגובה תוך 72 שעות מכת מחץ אמריקאית באיראן: עשרות יעדים הושמדו בלילה | שיא של הסלמה דוד הכהן וב. ניסני | 06:40 לילה סוער: ארה"ב וסעודיה הרגו 20 יועצים איראניים בתקיפה ממוקדת אריה רוזן | 29.07.26 הטלטלה האזורית מקבלת ממד נוסף בעקבות דיווח שפורסם בעיתון הלבנוני "אל-אחבאר", המזוהה עם ארגון הטרור חיזבאללה. על פי גורם פיקודי באחת המיליציות הפרו-איראניות בעיראק, כוחות ההתנגדות נערכים לביצוע תגובה צבאית חריפה בתוך 72 שעות בלבד בעקבות מה שהגדירו כתקיפות האמריקניות-סעודיות. לדבריו, המיליציות מנהלות תיאום הדוק לגבי אפשרויות התגובה עם גורמים נוספים בציר הפרו-איראני, ובהם המורדים החות'ים בתימן. האיום מצביע על סכנה ממשית להרחבת העימות לזירות נוספות במזרח התיכון. סעודיה מקימה קואליציה ימית בינלאומית בזירה הימית, סעודיה פועלת במרץ להקמת קואליציה בינלאומית רחבה להגנה על ספינות בים האדום מפני מתקפות בלתי פוסקות של החות'ים מתימן – כך נמסר משני מקורות המעורים בפרטים. המקורות ציינו כי הרכב הקואליציה טרם גובש סופית וכי מתקיימים מגעים עם עשרות מדינות. המהלך מגיע לאחר שהחות'ים איימו להטיל מצור ימי על סעודיה בתגובה למה שכינו "מצור סעודי על תימן", טענה שריאד דוחה על הסף. בהמשך לכך, סעודיה הודיעה כי תקפה מטרות של החות'ים בנמל חודיידה כתגובה פרופורציונלית לפגיעה בכלי שיט סעודי.

ארה"ב תוקפת באיראן - צילום: סנטקום צבא ארה"ב ארה"ב תוקפת באיראן | צילום: צילום: סנטקום צבא ארה"ב 10 10 0:00 / 0:42

רקע: הסלמה מתמשכת

ההתפתחויות האחרונות מגיעות על רקע של תקיפות משותפות אמריקניות-סעודיות שבוצעו בימים האחרונים נגד מיליציות פרו-איראניות במזרק עיראק. על פי דיווחים, התקיפות הביאו למותם של כ-20 יועצים איראנים ממשמרות המהפכה.

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ הבהיר בהצהרות אחרונות כי ארצות הברית רואה באיראן אחראית לכל פעולות הטרור של המיליציות הפרו-איראניות באזור, ואיים בתגובה צבאית חריפה. "נכה בהם חזק מאוד. הם יודעים שזה מגיע ולא יכולים לעשות כלום", אמר טראמפ בבית הלבן.

האזור כולו נמצא כעת במצב של מתיחות קיצונית, כאשר כל צד מאיים בהסלמה נוספת.