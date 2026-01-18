בעוד שוושינגטון נראית כזיכרון רחוק, האריס ואמהוף מצטרפים ל"מי ומי" של הוליווד ועמק הסיליקון – לצד מייסד גוגל סרגיי ברין. הנכס, המשתרע על פני כ-370 מ"ר, וכולל ארבעה חדרי שינה, שישה חדרי אמבטיה, בריכה, סאונה ומגרש גולף פרטי. המוסך הישן אף הוסב לחדר כושר מקצועי הנפתח ישירות אל המדשאות המוריקות.

הבחירה בבית הממוקם מטרים ספורים מהחוף מעוררת עניין לא רק בשל היוקרה, אלא בשל הניגוד לעמדותיה הציבוריות של האריס. מבקריה של האריס מציינים כי לאורך הקריירה שלה הרבתה האריס להתריע מפני השפעות משבר האקלים ועליית מפלס פני הים המאיימת על ערי החוף – עובדה שהופכת את המעבר לבית השוכן על החוף מעל האוקיינוס למהלך שמעורר תהיות בקרב מבקריה.

למרות "הסיכונים" הסביבתיים, האריס בחרה באחד האזורים המבוקשים ביותר. הנכס מציע גישה לחוף "ליטל דום" היוקרתי, שהכניסה אליו מותרת רק לבעלי "מפתח מיוחד" המוחזק על ידי קומץ תושבים נבחרים.

האריס, שהחזיקה בעבר בדירה צנועה יחסית בוושינגטון ובבית בברנטווד, משדרגת כעת את הפורטפוליו הנדל"ני שלה למעמד של "טירת ידוענים" אמיתית.

כידוע להאריס אין ילדים ביולוגיים, אך אמהוף כבר נצפה עם ילדיו מנישואים קודמים מטייל בשבילי השכונה החדשה. נציגי הזוג העדיפו שלא להגיב על הרכישה הדרמטית.