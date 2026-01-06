כיכר השבת
ברקע הרחבת החוף הנפרד

בעיצומו של החורף: המהלך שימנע את קריסת שירותי ההצלה בחופי המרכז  

אחרי עשורים של קיפאון ומחסור חריף בכוח אדם שפגע אנושות בשירותי ההצלה, נפתח קורס מצילים מקצועי חדש. המהלך נועד למנוע את סגירת התחנות, בצל המצוקה הקשה בחופים הנפרדים והדרישה הגוברת למענה בטיחותי הולם לכלל המגזרים (בארץ, בריאות)

החוף הנפרד בתל אביב (צילום: יהודה גליקמן)

לראשונה מזה ארבעה עשורים, יוצא לדרך קורס הכשרה רשמי למצילי ים, באישור ובפיקוח משרד העבודה. המהלך מגיע על רקע משבר מתמשך בענף ההצלה, שהוביל למחסור חמור באנשי מקצוע ולשיבושים קשים בהפעלת תחנות הרחצה לאורך רצועת החוף במרכז.

המחסור המדובר אינו רק עניין לוגיסטי. בשנים האחרונות גבר משמעותית העומס בחופים, ובפרט בחופים הנפרדים המשרתים את הציבור הדתי והחרדי.

המחסור בכוח אדם מקצועי הוביל לא פעם לצמצום השירות הניתן לציבור.

ההכשרה החדשה, שתתקיים בחודשים הקרובים, תכלול לימודים עיוניים ומעשיים בשילוב קורס עזרה ראשונה מתקדם של מד"א.

כיום, מערך ההצלה המקומי נסמך על צוות מצומצם של כ-50 עובדים בלבד – מספר שאינו מצליח להדביק את הביקוש האדיר ואת הצרכים הייחודיים של הקהלים השונים הפוקדים את הים.

גורמים המעורים בפרטים מציינים כי פתיחת הקורס היא צעד הכרחי, שכן הבטיחות בים היא "ערך עליון שאינו נתון לפשרות". עם זאת, המבחן האמיתי יהיה בשילוב המצילים החדשים דווקא בנקודות התורפה ובחופים שבהם המצוקה היא הגדולה ביותר. הקריאה להצטרפות מופנית כעת לציבור הרחב, גברים ונשים כאחד, מתוך הבנה שרק דור חדש של מגיני הים יצליח למנוע את האסון הבא.

