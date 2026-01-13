מיליארדים של בודדים ( צילום: שאטרסטוק )

אפליקציית הבטיחות "האם אתה מת?" (הידועה בסין כ-Sile Me) זינקה לראש טבלאות ההורדות בתשלום בחנות האפליקציות של אפל בסין, כשהיא נותנת מענה לחרדה גוברת בקרב כ-125 מיליון תושבים החיים בגפם במדינה.

היישום, שפותח על ידי צוות של שלושה יזמים מדור ה-Z, מיועד לעובדי משרד, סטודנטים וכל מי שבחר באורח חיים מתבודד וחושש מסיטואציה של מוות ללא השגחה במרכזי הערים. המנגנון של האפליקציה פשוט וישיר: המשתמשים נדרשים לבצע "צ'ק-אין" מדי יומיים כדי לאשר שהם בחיים. במידה והמשתמש לא לוחץ על הכפתור המיועד במשך יומיים רצופים, המערכת שולחת באופן אוטומטי התראה או אימייל לאיש קשר לשעת חירום שהוגדר מראש. האפליקציה אינה דורשת רישום או הזנת נתונים אישיים ומתאפיינת בממשק פשוט ביותר.

אפליקציית הבדידות של סין ( צילום: מסך )

הצלחת האפליקציה מתרחשת על רקע שינויים דמוגרפיים משמעותיים בסין, כאשר התחזיות מצביעות על כך שעד שנת 2030 יגיע מספר משקי הבית של אדם אחד ל-200 מיליון. למרות שהיא עשויה להועיל לקשישים, עיקר הצמיחה של האפליקציה מונע על ידי אנשי מקצוע צעירים וסטודנטים בערים הגדולות שחוששים מבידוד חברתי ומהסיכונים הבריאותיים והנפשיים הנלווים לחיים לבד.

מבחינה עסקית, חברת Moonscape Technologies פיתחה את היישום בעלות של כ-1,000 יואן בלבד (כ-150 דולר), וכעת היא מבקשת השקעה לפי שווי חברה של כ-10 מיליון יואן. האפליקציה, שנמכרת ב-8 יואן (כ-1.15 דולר), צברה פופולריות גם מחוץ לסין, בין היתר בארה"ב, סינגפור ואוסטרליה, בעיקר בזכות משתמשים סינים המתגוררים מחוץ למדינתם.

לצד ההצלחה, שם האפליקציה עורר ביקורת ציבורית. חלק מהמשתמשים רואים בשם ביטוי מבשר רעות או חסר מזל, מה שהוביל את המפתחים לשקול שמות חלופיים כמו "האם אתה בסדר?" או "האם אתה בחיים?".