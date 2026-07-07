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ביקור היסטורי בסוריה

פיצוצים סמוך למלון בו שהה מקרון בדמשק; השיירה עזבה רגע לפני

סדרת פיצוצים ממטעני חבלה אירעה סמוך למלון בו שוהה נשיא צרפת עמנואל מקרון • השיירה הנשיאותית עזבה זמן קצר לפני האירוע | הביקור ההיסטורי נמשך כמתוכנן (בעולם)

רגע הפיצוץ בדמשק
רגע הפיצוץ בדמשק| צילום: צילום: לפי סעיף 27א

תקרית ביטחונית חריגה אירעה הבוקר (שלישי) בבירת דמשק, כאשר סדרת פיצוצים שנגרמה ממטעני חבלה התרחשה סמוך למלון בו שוהה נשיא צרפת עמנואל מקרון במהלך ביקורו ההיסטורי במדינה.

על פי הדיווחים, שיירתו של הנשיא הצרפתי עזבה את המלון זמן קצר לפני שהתרחשו הפיצוצים.

הטלוויזיה הסורית הממלכתית שידרה לאחר הפיצוצים תמונות של מקרון, שנראה בריא ושלם כשהוא מתקבל בארמון הנשיאות על-ידי נשיא סוריה אחמד א-שרע.

מארמון האליזה נמסר כי מקרון "לא שמע שום פיצוצים בדרכו לנשיא סוריה".

האירוע התרחש ביומו השני של ביקורו של מקרון בסוריה - ביקור שנחשב להיסטורי כיוון שמדובר בפעם הראשונה שמנהיג מדינה מערבית גדולה מבקר במדינה מאז נפילת משטרו של בשאר אסד בדצמבר 2024. הביקור נועד לחזק את הקשרים הדיפלומטיים בין צרפת לסוריה החדשה ולבחון את המצב הביטחוני והמדיני באזור.

גורמים ביטחוניים מסרו כי הפיצוצים אירעו במרחק קצר מהמלון בו שוהה מקרון, אך השיירה הנשיאותית עזבה את המקום לפני האירוע. עד כה לא דווח על נפגעים או נזק משמעותי, ואף אחד לא קיבל עדיין אחריות על התקרית.

למרות התקרית הביטחונית, נשיא צרפת המשיך את ביקורו כמתוכנן ולא נמסר על כל שינוי בלוח הזמנים הרשמי. מקרון נפגש במהלך השבוע עם בכירים סוריים ועם מנהיגים אזוריים, ביניהם סולטן עומאן שאותו קיבל לאחרונה בפריז. הביקור בסוריה מתרחש על רקע מאמצים דיפלומטיים להרגיע את המתחים באזור ולקדם יציבות במזרח התיכון.

סוריהפיצוץמטען חבלהעמנואל מקרון
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