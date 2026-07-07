פיצוצים סמוך למלון בו שהה מקרון בדמשק; השיירה עזבה רגע לפני

תקרית ביטחונית חריגה אירעה הבוקר (שלישי) בבירת סוריה דמשק, כאשר סדרת פיצוצים שנגרמה ממטעני חבלה התרחשה סמוך למלון בו שוהה נשיא צרפת עמנואל מקרון במהלך ביקורו ההיסטורי במדינה.

על פי הדיווחים, שיירתו של הנשיא הצרפתי עזבה את המלון זמן קצר לפני שהתרחשו הפיצוצים.

הטלוויזיה הסורית הממלכתית שידרה לאחר הפיצוצים תמונות של מקרון, שנראה בריא ושלם כשהוא מתקבל בארמון הנשיאות על-ידי נשיא סוריה אחמד א-שרע.

מארמון האליזה נמסר כי מקרון "לא שמע שום פיצוצים בדרכו לנשיא סוריה".

האירוע התרחש ביומו השני של ביקורו של מקרון בסוריה - ביקור שנחשב להיסטורי כיוון שמדובר בפעם הראשונה שמנהיג מדינה מערבית גדולה מבקר במדינה מאז נפילת משטרו של בשאר אסד בדצמבר 2024. הביקור נועד לחזק את הקשרים הדיפלומטיים בין צרפת לסוריה החדשה ולבחון את המצב הביטחוני והמדיני באזור.

גורמים ביטחוניים מסרו כי הפיצוצים אירעו במרחק קצר מהמלון בו שוהה מקרון, אך השיירה הנשיאותית עזבה את המקום לפני האירוע. עד כה לא דווח על נפגעים או נזק משמעותי, ואף אחד לא קיבל עדיין אחריות על התקרית.

למרות התקרית הביטחונית, נשיא צרפת המשיך את ביקורו כמתוכנן ולא נמסר על כל שינוי בלוח הזמנים הרשמי. מקרון נפגש במהלך השבוע עם בכירים סוריים ועם מנהיגים אזוריים, ביניהם סולטן עומאן שאותו קיבל לאחרונה בפריז. הביקור בסוריה מתרחש על רקע מאמצים דיפלומטיים להרגיע את המתחים באזור ולקדם יציבות במזרח התיכון.