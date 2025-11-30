יוני פינליי, יהודי שנלחם במחבל ונורה במהלך הפיגוע המזעזע שהתרחש בבית הכנסת במנצ'סטר ביום כיפור האחרון סיפר כי הוא שוקל לעלות עם ילדיו לישראל, בעקבות העלייה המדאיגה באנטישמיות בבריטניה.

פינליי (40), היה אחד מהמתפללים שחסמו את דלת הכניסה לבית הכנסת, כשהמחבל, ג'יהאד אל-שאמי, פתח במסע הדקירות. מלווין קרביץ (66) נרצח על ידי המחבל יחד עם אדריאן דולבי (53), שגם הוא ניסה למנוע מא-שאמי להיכנס לבית הכנסת, ונורה למוות על ידי כוחות הבטחון. פינליי, אב לארבעה, נורה אף הוא בשוגג, ונותח במשך שבע שעות לאחר מכן.

פינליי סיפר בריאיון ל'טיימס' על רגעי האימה, כאשר המחבל החל לנפץ חלונות וניסה לפרוץ את הדלתות ולהיכנס פנימה. פינליי ואחרים עברו מדלת לדלת בניסיון למנוע זאת ממנו. "היו שלוש דלתות עם מנעולים רגילים. יכולתי ממש לראות את הדלתות נעות לעברי, הן כל כך רעדו", שיתף בריאיון. "אם לא היינו מחזיקים אותן, אני בטוח שהוא היה פותח אותן".

הוא סיפר כי ראה את ראשו של המחבל ושמע אותו צועק: "זה בשביל הילדים שהרגתם" - כשהכוונה היא כנראה למלחמה בעזה. "לא הרגשתי מבועת. כל מה שחשבתי הוא - אנחנו לא יכולים לתת לו להיכנס", סיפר פינליי. "חשבתי גם 'איפה המשטרה'. זה נראה שזה לקח שנים. אבל למעשה זה היה דקות ספורות".

"הרגשתי את הרשע מוקרן ממנו", הוסיף פינליי. "אני באמת מאמין שאלוקים הציל אותי. קיבלתי את המתנה של עוד זמן". הוא אמר כי אינו מאשים את המשטרה בירי שפגע בו. "הם עשו הכול כדי לעצור אותו מלירות בי ובמתפללים הנוספים".

פינליי הוסיף וסיפר כי היחס לקהילה היהודית במנצ'סטר - השנייה בגודלה בבריטניה אחרי לונדון - השתנה מאז 7 באוקטובר. "יש כל כך הרבה כעס ושנאה, כבר קשה לזהות את בריטניה עם כל צעדות השנאה", אמר על ההפגנות הפרו-פלסטיניות. "אנשים שכועסים על ישראל צריכים להפנות את השנאה לעבר היהודים. למילים יש משמעות, ולמעשים יש השלכות. והפיגוע הוא התוצאה".