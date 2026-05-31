מאות צופים: התופעה המדהימה שמהפנטת את תושבי מנהטן

תמונה מרהיבה של מנהטןהנג' ( צילום: שאטרסטוק )

מאות תושבים ומבקרים בניו יורק נשאו בסוף השבוע את עיניהם לשמיים כדי לצפות בתופעה הייחודית המכונה "מנהטנהנג'", שבמהלכה השמש השוקעת מסתדרת בקו מושלם עם רשת הרחובות של רובע מנהטן ונראית כלואה בין גורדי השחקים של העיר.

התופעה נצפתה ביום חמישי כאשר השמש שקעה באופק והשתלבה באופן מדויק בין הבניינים הגבוהים. התופעה אינה מתרחשת ביום ההיפוך הקיצי עצמו אלא כשלושה שבועות לפניו ואחריו, כאשר זווית השמש מתאימה בדיוק לרחובות המזרח-מערב של מנהטן. את השם "מנהטנהנג'" טבע בשנת 1997 האסטרופיזיקאי האמריקני ניל דה-גראס טייסון, מנהל במוזיאון האמריקני לתולדות הטבע בניו יורק. טייסון סיפר כי קיבל השראה מאתר האבנים העתיק סטונהנג' באנגליה, שבו קרני השמש מסתדרות בצורה מיוחדת בימי ההיפוך.

שקיעה מדהימה בסטונהג' ( צילום: שאטרסטוק )

לדבריו, "השמש השוקעת הממוסגרת בין גורדי השחקים של מנהטן הזכירה לי את קרני השמש הפוגעות במרכז מעגל האבנים בסטונהנג'".

עם השנים הפכה התופעה לאטרקציה פופולרית במיוחד עבור צלמים וחובבי טבע עירוני, הנוהגים להתאסף לאורך הרחובות המרכזיים של מנהטן זמן קצר לפני השקיעה כדי לתעד את המראה יוצא הדופן.

מומחים מציינים כי תופעות דומות קיימות גם בערים נוספות בעלות רשת רחובות סדורה, אך השילוב בין גובה הבניינים והנוף הפתוח לכיוון נהר ההדסון הופך את מנהטנהנג' לאחת התופעות המרשימות והמזוהות ביותר עם ניו יורק.