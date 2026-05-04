מסע למאדים נחשב כיום למשימה ארוכה מאוד שנמשכת חודשים רבים ואף יותר, אך מחקר חדש שפורסם בכתב העת Acta Astronautica מציע דרך אפשרית לקצר משמעותית את הזמן. לפי המחקר, ניתן להפחית מאות ימים ממשך המסע הלוך ושוב לכוכב הלכת מאדים, כך שהמשימה כולה עשויה להימשך אפילו כ־153 ימים בלבד.

כיום, תכנון טיסות בין כוכבי לכת מתבסס בעיקר על נתונים מדויקים של מסלולי כוכבי הלכת, ואילו שימוש בנתונים מוקדמים של אסטרואידים כמעט ואינו נעשה. המחקר החדש בוחן אפשרות שונה, שלפיה ניתן להיעזר במסלולים ראשוניים של אסטרואידים כדי למצוא נתיבי טיסה קצרים יותר בחלל.

אחד המרכיבים החשובים בתכנון טיסה למאדים הוא מצב שבו כדור הארץ עובר בין השמש למאדים, תופעה שמתרחשת בערך כל 26 חודשים ומקרבת את שני הכוכבים זה לזה. החוקר מרסלו דה אוליביירה סוזה בדק האם ניתן לנצל גם מידע מוקדם על מסלולי אסטרואידים כדי לשפר עוד יותר את הנתיב.

לצורך המחקר הוא התמקד באסטרואיד 2001 CA21, שמסלולו המשוער חוצה את המסלולים של כדור הארץ ומאדים. הוא חיפש נתיבי טיסה שנשארים קרובים לזווית המסלול של אותו אסטרואיד, דבר שמאפשר תנועה ישירה יותר בחלל. לאחר מכן נבדקו מספר מועדים אפשריים, ובמיוחד השנים 2027, 2029 ו־2031, כדי להבין מתי התנאים יהיו מתאימים למסע מהיר יותר.

הממצאים הראו כי שנת 2031 היא המתאימה ביותר, כאשר הסידור בין כדור הארץ למאדים מאפשר להשתמש במסלול כזה בצורה יעילה. לפי החוקר, “שנת 2031 מאפשרת שתי משימות הלוך ושוב בפחות משנה, בהתאם למישור המסלול שנבדק”. הוא הוסיף כי השיטה הזו יכולה לעזור “לזהות מוקדם הזדמנויות למסלולי טיסה מהירים בין כוכבי לכת”.

המחקר לא טוען שיש צורך להשתמש דווקא באותו אסטרואיד, אלא מציג דרך חדשה לחשיבה. במילים פשוטות, מדובר ברעיון שיכול לעזור למדענים למצוא קיצורי דרך בחלל בעתיד, גם אם הוא עדיין לא מיושם בפועל.