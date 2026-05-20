קסם על המים: מיליון פרחים צפים בנהר המקונג בוייטנאם

רגע לפני ראש השנה המקומי, נהר המקונג הופך לבמה של אחד המראות המרהיבים והצבעוניים ביותר בעולם (חדשות בעולם)

בסרטון ויראלי שרץ ברשת נצפית "מעצמת החקלאות" הייחודית של דלתת המקונג, שם השדות אינם נמצאים על הקרקע אלא צפים מעל זרמי המים.

מה שמושך את העין במיוחד הוא הדיוק הגיאומטרי המרהיב: שורות אינסופיות של עציצי חרציות צהובות ובוגנוויליה מונחות על גבי פיגומים מעל הנהר. חקלאים בכובעי הקש המסורתיים, ה"נון לה", משייטים ביניהן בסירות קטנות ומטפלים בתוצרת.

השיא הוא ללא ספק בקטיף, שנראים כמו מופע מתוזמר היטב. נשים בלבוש מסורתי אוספות את הפרחים ומסדרות אותם במעגלים מושלמים ובצורות חצי ירח סביב הסירות, כך שעל פני המים נוצרים מעין "פרחי ענק" צבעוניים.

במקביל, חקלאים גוררים אלומות ארוכות של עשב מים המשמש לתעשיית הטקסטיל והקליעה ויוצרים קווים ירוקים מרהיבים החוצים את הנהר.

כל המראות הללו הם חלק מההכנות הקדחתניות לקראת חג הטאט, ראש השנה הווייטנאמי. הפרחים הצהובים מועמסים על מאות סירות בדרכן לשווקים הצפים המפורסמים של האזור, הנחשבים ללב הפועם של דלתת המקונג.

מדי יום מתאספים שם מאות סוחרים להחלפת סחורות, מזון ותבלינים, במה שממשיך להוות את עמוד השדרה הכלכלי והתרבותי של וייטנאם.

