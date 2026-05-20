קסם על המים: מיליון פרחים צפים בנהר המקונג בוייטנאם

בסרטון ויראלי שרץ ברשת נצפית "מעצמת החקלאות" הייחודית של דלתת המקונג, שם השדות אינם נמצאים על הקרקע אלא צפים מעל זרמי המים.

מה שמושך את העין במיוחד הוא הדיוק הגיאומטרי המרהיב: שורות אינסופיות של עציצי חרציות צהובות ובוגנוויליה מונחות על גבי פיגומים מעל הנהר. חקלאים בכובעי הקש המסורתיים, ה"נון לה", משייטים ביניהן בסירות קטנות ומטפלים בתוצרת.

השיא הוא ללא ספק בקטיף, שנראים כמו מופע מתוזמר היטב. נשים בלבוש מסורתי אוספות את הפרחים ומסדרות אותם במעגלים מושלמים ובצורות חצי ירח סביב הסירות, כך שעל פני המים נוצרים מעין "פרחי ענק" צבעוניים.

במקביל, חקלאים גוררים אלומות ארוכות של עשב מים המשמש לתעשיית הטקסטיל והקליעה ויוצרים קווים ירוקים מרהיבים החוצים את הנהר.