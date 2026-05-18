כיכר השבת
כל העם חזית

פושטת את הטוקסידו: מרצדס  מסתערת על החזית הצבאית

בזמן ששוק הרכב האזרחי מקרטע מול התחרות מסין, ענקית היוקרה משטוטגרט עוטה מדים בדרך לכיבוש היעד הבא |המותג שהפך לסמל סטטוס בכבישים המהירים מתייצב כעת בחזית הלחימה, עם חוזי ענק וטכנולוגיות שמשנות את פני המערכה (חדשות בעולם)

מבוקש מאוד על ידי הצבא: מרצדס זטרוס 4x4 לשטח (צילום: יצרן)

עבור מיליוני חובבי רכב ברחבי העולם, מרצדס הוא סמל של יוקרה ונוחות, אך עבור יותר ויותר חיילים, הוא עומד להפוך לכלי העבודה היומיומי שלהם.

בעוד חטיבת רכבי הנוסעים מתמודדת עם משבר ענף הביטחון פורח, ובמרצדס החליטו שהגיע הזמן להסתער על השוק הביטחוני בכל הכוח. מנכ"ל הקונצרן, אולה קלניוס, אישר לאחרונה את שינוי הכיוון האסטרטגי כשהצהיר בגלוי: "אנחנו מוכנים לכך".

ההזמנות כבר זורמות ליצרנית הגרמנית בקצב מסחרר. צרפת לבדה הזמינה לאחרונה כ-7,000 משאיות מדגם Zetros (בעלות הנעה לכל הגלגלים), וגם הבונדסוור (צבא גרמניה) וליטא כבר הבטיחו לעצמם מאות משאיות לוגיסטיות מתקדמות. אך לא מדובר רק במשאיות כבדות. מרצדס מתכננת להפוך גם את ה-Sprinter המוכר למוביל גייסות גמיש, ואפילו לשתף פעולה עם ענקית הנשק ריינמטאל באספקת שלדות לצרכים צבאיים.

היהלום שבכתר נותר ה-G-Class המיתולוגי. הרכב שנולד בשנות ה-70 כדרישה צבאית ("הוולף"), עובר כעת מתיחת פנים מודרנית כדי להתאים אותו לצורות הלחימה של המאה ה-21, כולל גרסאות ממוגנות המפותחות בשיתוף פעולה עם שותפים חיצוניים.

נחילי כטב"מים וטכנולוגיה ישראלית

החדשנות של מרצדס לא עוצרת בברזלים ובמיגון. בשיתוף פעולה עם יצרנית הכטב"מים "Quantum Systems", מרצדס עומלת על פיתוח רשת מקשרת בין משאיות לנחילי כטב"מים, מה שיהפוך את כלי הרכב למרכזי שליטה טכנולוגיים ניידים בשטח.

התנועה לכיוון התעשייה הצבאית אינה עוצרת במרצדס. הדיווחים חושפים כי גם ענקיות אחרות כמו BMW בוחנות פתרונות לנהיגה אוטונומית צבאית, בעוד קונצרן רפאל הישראלי מחפש מפעלים בגרמניה לייצור מערכות הגנה מפני טילים (כמו "כיפת ברזל") ותותחי לייזר.

למה עכשיו?

המעבר למגזר הביטחוני אינו רק עניין של יוקרה, אלא של הישרדות כלכלית. בניגוד לשוק האזרחי, בעולם הביטחוני אין "מלחמות מחירים" והנחות, אין החזרי ליסינג, והתכנון הכלכלי בטוח לשנים קדימה. חשוב מכך – באירופה, לפחות כרגע, אין למרצדס תחרות מצד היצרניות הסיניות בתחום הביטחוני.

למרות המהפכה, במרצדס מבהירים: החברה לא תהפוך לקונצרן נשק טהור. המפעלים עצמם לא ייצרו טנקים, תותחים או תחמושת, אלא יתמקדו באספקת הפלטפורמות והרכבים, כשאת ה"חימוש" והמיגון הכבד יבצעו שותפים מומחים בתחום. הכוכב אולי נשאר אותו כוכב, אבל נראה שבקרוב נראה אותו הרבה יותר בבוץ של שדה הקרב ופחות על השטיח האדום.

גרמניהצבארכביםמרצדסכלי נשק

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגל
עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר