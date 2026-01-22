כיכר השבת
תיעוד דרמטי מטורקיה

תאונת שרשרת קטלנית במרסין: 4 רכבים התנגשו לאחר בלימה פתאומית

נהג מונית בלם בפתאומיות למען הולך רגל במעבר חצייה • וואן ושני רכבים נוספים התנגשו בשרשרת | הנוסעים יצאו בחבלות קלות, התאונה תועדה במצלמת אבטחה (בעולם)

1תגובות
תאונת השרשרת בטורקיה (צילום: רשתות חברתיות )

תאונת דרכים קשה במיוחד אירעה השבוע במרסין שבטורקיה, כאשר ארבעה כלי רכב נקלעו לתאונת שרשרת דרמטית בעקבות בלימה פתאומית של נהג מונית. האירוע, שתועד במצלמת אבטחה סמוכה, מעלה שוב את הסוגיה הכואבת של הנגרמות מחוסר תשומת לב ומרחק בטיחות לא מספיק.

התאונה התרחשה בשדרות חוסיין אוקאן מרזג'י, בשכונת ברברוס שבמחוז ינישהיר במרכז מרסין. נהג מונית מסחרית שנסע בכביש הבחין, בהגיעו למעבר חצייה, בהולכי רגל שביקשו לחצות את הכביש. הנהג בלם בפתאומיות עד לעצירה מוחלטת, מהלך שהיה אמור להיות שגרתי ובטיחותי - אך הפך לנקודת הפתיחה לאסון.

באותו רגע קריטי, רכב מסחרי מסוג וואן שנסע מאחורי המונית לא הצליח לעצור בזמן ופגע בה מאחור בעוצמה. התנגשות זו יצרה תגובת שרשרת: שני כלי רכב פרטיים שנסעו מאחורי הוואן איבדו שליטה, התנגשו זה בזה ובוואן, ונקלעו אף הם לתאונה הקשה.

למרבה המזל, על אף חומרת ההתנגשויות והנזק הרב לרכבים, הנוסעים בכלי הרכב המעורבים יצאו מהאירוע עם חבלות קלות בלבד. גורמי חירום שהגיעו לזירה פינו את הנפגעים לטיפול רפואי, ומצבם הוגדר כיציב.

רגעי התאונה תועדו במלואם במצלמת האבטחה של בית עסק סמוך לזירה. בצילומים נראים בבירור רגעי הבלימה הפתאומית של הרכב המסחרי במעבר החצייה, ולאחר מכן ההתנגשות המהירה של הוואן ושני כלי הרכב שנסעו מאחוריו. התיעוד משמש כעת את רשויות התחבורה המקומיות לחקירת נסיבות התאונה המדויקות.

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

