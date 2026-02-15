"מקווה שלא אכפת לך מהדגל": העקיצה של קנצלר גרמניה לסטארמר

במהלך ועידת הביטחון במינכן, שנערכה בסוף שבוע שעבר, נרשם רגע של הומור דיפלומטי בין מנהיגי אירופה. בעודם מתייצבים לתמונה משותפת מול שורת דגלים, פנה קנצלר גרמניה, פרידריך מרץ, לראש ממשלת בריטניה, קיר סטארמר, ובהתייחסות ישירה לעזיבת בריטניה את האיחוד האירופי (הברקזיט), התלוצץ: "אני מקווה שלא אכפת לך מדגל האיחוד האירופי?".

הבדיחה של מרץ כוונה למערכת היחסים המורכבת של בריטניה עם האיחוד האירופי מאז הברקזיט. למרות שבריטניה כבר אינה חברה באיחוד, סטארמר הגיע למינכן כדי להדגיש את מחויבותו לביטחון היבשת, ואף הצהיר כי "אין ביטחון לבריטניה ללא ביטחון אירופי". העקיצה של מרץ נועדה לשבור את הקרח לפני דיון רציני בין שלוש המעצמות האירופיות (גרמניה, בריטניה וצרפת), המכונות "E3".

השניים נפגשו יחד עם נשיא צרפת, עמנואל מקרון, כדי לדון בחיזוק ההגנה הקולקטיבית של אירופה. המפגש התקיים על רקע קריאתו של מרץ לאירופה לפתח אסטרטגיה ביטחונית עצמאית יותר, תוך שהוא מזהיר כי בעידן של יריבות בין מעצמות, אפילו ארה"ב אינה חזקה מספיק כדי "ללכת לבד".