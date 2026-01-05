"אתם יכולים לסרב לפקודות לא חוקיות". מארק קלי בסרטון שפורסם ( צילום: Elissa Blair Slotkin by x )

מזכיר ההגנה האמריקני פיט הגסת’ הודיע כי הסנאטור הדמוקרטי מארק קלי מאריזונה יקבל מכתב נזיפה רשמי, וכי הוא הורה לבחון מחדש את דרגת הפרישה והשכר של קלי, קפטן בדימוס בצי האמריקני, ולהגיש המלצה בתוך 45 ימים.

בהצהרה שמסר לרשת פוקס ניוז אמר הגסת’ כי קלי פרסם סרטון שהוא הגדיר כ”פזיז וחתרני”, שנועד לדבריו לערער את הסדר התקין ואת המשמעת בצבא. הגסת’ הוסיף כי כקפטן בצי בדימוס שממשיך לקבל פנסיה צבאית, קלי מודע לכך שהוא עדיין כפוף לדין הצבאי, וכי משרד ההגנה והציבור האמריקני מצפים למיצוי הדין.

בסרטון שפורסם לפני כחודש וחצי נראים מחוקקים דמוקרטים בעלי רקע צבאי ומודיעיני, בהם קלי, הסנאטורית אליסה סלוטקין ממישיגן וחברי הקונגרס כריס דלוזיו, כריסי הולאהן, מגי גודלנדר וג’ייסון קראו, כשהם קוראים לחיילים לסרב למה שהם כינו "פקודות בלתי חוקיות". כל המחוקקים שהופיעו בסרטון הדגישו את עברם בשירות הצבאי או בקהילת המודיעין.

הבדיקה שפתח משרד ההגנה לאחר פרסום הסרטון עשויה להוביל להורדת דרגת הפרישה הרשמית של קלי, ובהתאם לכך גם להפחתה בשכר הפנסיה שלו, הקשור לדרגה. בנוסף, יישלח אליו מכתב נזיפה שיפרט את “מכלול ההתנהלות הפזיזה” המיוחסת לו, לדברי הגסת’.

מכתב נזיפה מסוג זה משמש בדרך כלל לציון עבירות או התנהלות פסולה, ויכול לשמש בסיס להורדת דרגה, קיצוץ שכר או שלילת הטבות. הוא גם מהווה אזהרה רשמית שלפיה הפרות נוספות עלולות להוביל לצעדים חמורים יותר. הגסת’ ציין כי הנזיפה תיכלל בתיק האישי של קלי במערכת כוח האדם הצבאית.

עוד נמסר כי העובדה שקלי מכהן כסנאטור מכהן אינה פוטרת אותו מאחריות, וכי הפרות נוספות עלולות להוביל לצעדים נוספים נגדו. לפי הודעת משרד ההגנה, קלי עודכן בנוגע לעילות לצעדים שננקטו נגדו, וניתנו לו 30 ימים להגיש תגובה.