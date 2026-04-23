ממתין לתותבת ובקושי יכול לדבר: מוג'תבא נשלט בידי הגנרלים

מצבו הבריאותי של מוג'תבא ח'אמנאי, בנו של המנהיג העליון של איראן, נחשף יחד עם השלכותיו על ניהול המדינה | "בסופו של דבר הגנרלים ניצחו", נטען בדיווח (בעולם)

מימין מוג'תבא חמינאי, משמאל הבניין בו חוסל אביו עלי (צילום: Tasnim News Agency)

לפי דיווח ב'ניו יורק טיימס', מוג'תבא ח'אמנאי, בנו של המנהיג העליון של , נמצא במסתור והגישה אליו מוגבלת מאוד, כאשר הוא מוקף בעיקר בצוות רפואי.

לפי הדיווח, גם נשיא איראן מסעוד פזשכיאן, שהוא מנתח לב בהכשרתו, ושר הבריאות מעורבים בטיפול בו, בעוד שבכירים במשמרות המהפכה ובממשלה נמנעים מלבקרו מחשש שישראל תעקוב אחריהם ותאתר את מיקומו.

בכתבה נטען כי אחת מרגליו נותחה שלוש פעמים והוא ממתין לתותבת. בנוסף הוא עבר ניתוח ביד, ופניו ושפתיו נפגעו קשות מה שמקשה עליו לדבר, אך למרות זאת הוא "נותר חד מחשבה ומעורב בניהול המדינה".

עוד נכתב כי ח'אמנאי נמנע עד כה מהופעה מצולמת משום ש"אינו רוצה להיראות פגיע או להישמע חלש", וכי ההנחיות אליו מועברות בכתב יד דרך שרשרת של שליחים, בעוד שגם הוראותיו לאנשיו חוזרות באותו אופן.

בשל מצבו והחשש לביטחונו, הועברו סמכויות מסוימות לגנרלים, כאשר לפי הדיווח פלגים רפורמיסטיים וקיצוניים כאחד משתתפים בדיונים הפוליטיים. מקורביו, בהם חוסיין טאא'ב, מוחסן רזאא'י ומוחמד באקר קאליבאף, תוארו כ"משולש הכוח" של קבלת ההחלטות, והודגש כי הם רואים זה בזה שותפים ולא כפופים.

בדיווח נוסף צוין כי הגנרלים של משמרות המהפכה הפכו לגורם המכריע במדיניות, ואף הורו לבטל את הגעת המשלחת האיראנית לשיחות בפקיסטן על רקע המחלוקת סביב מצר הורמוז והלחץ הימי מצד ארצות הברית.

לפי הדיווח, בעוד הנשיא ושר החוץ הזהירו מנזק כלכלי כבד של כ־300 מיליארד דולר ודחפו להמשך שיחות, "בסופו של דבר הגנרלים ניצחו והשיחות קרסו".

משמרות המהפכהמו"מאיראןמסעוד פזכשיאןמוג'תבא חמינאי

